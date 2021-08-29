В поединке 3-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» обыграл «Бетис» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид).
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Источник — Sport.ua
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