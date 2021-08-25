ОФИЦИАЛЬНО. Лунин заболел коронавирусом

Голкипер мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрей Лунин заболел коронавирусом. Как сообщает пресс-служба «сливочных», 22-летний украинец сдал положительный тест на COVID-19.

Напомним, Лунин был в расширенном списке сборной Украины на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира, однако теперь, очевидно, он не сможет помочь команде Александра Петракова.

Ранее в сборную Украины были довызваны Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык после того, как травмировались Георгий Бущан и Анатолий Трубин.

В начале сентября сборная Украины проведет три матча. Против Казахстана (1 числа в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве) наша национальная команда сыграет в рамках отбора к чемпионату мира-2022, а 8 сентября проведет товарищеский матч с Чехией.