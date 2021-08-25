ОФИЦИАЛЬНО. Лунин заболел коронавирусом

Очередная потеря для сборной Украины перед матчами квалификации чемпионата мира

  • 25.08.2021 12:50
  • 2975 просмотров
  • 17 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин заболел коронавирусом
© ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» и национальной сборной Украины Андрей Лунин заболел коронавирусом. Как сообщает пресс-служба «сливочных», 22-летний украинец сдал положительный тест на COVID-19.

Напомним, Лунин был в расширенном списке сборной Украины на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира, однако теперь, очевидно, он не сможет помочь команде Александра Петракова.

Ранее в сборную Украины были довызваны Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык после того, как травмировались Георгий Бущан и Анатолий Трубин.

В начале сентября сборная Украины проведет три матча. Против Казахстана (1 числа в Нур-Султане) и Франции (4 сентября в Киеве) наша национальная команда сыграет в рамках отбора к чемпионату мира-2022, а 8 сентября проведет товарищеский матч с Чехией.

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Источник — ФК Реал Мадрид

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Валера Киров
    online
    Валера Киров, 25.08.2021 13:58
    0
    DIiMax2, 25.08.2021 13:47
    він не грає яка втрата не принижуйте збірну
    Ну тогда "не принижуйте збiрну" и игроками отсосуолло ( кроме Матвиенко), ведь все они баночники, что мы сегодня в матче с Монако и увидим.
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    SuperleagueUkraine
    SuperleagueUkraine, 25.08.2021 13:56
    +1
    Обидно. Топовый вратарь был в Днепре и Заре, но с уходом в Реал тупо не фартит, а теперь еще и болезнь. Здоровья Андрею!
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    DIiMax2
    DIiMax2, 25.08.2021 13:47
    +1
    він не грає яка втрата не принижуйте збірну
    Ссылка
    justhateme
    justhateme, 25.08.2021 13:47
    +1
    Да почему у него это всегда происходит? Порча на Андрюхе, или что? Знающие, разберитесь, пощупайте ауру человечка.
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    Саша Зардунов
    online
    Саша Зардунов, 25.08.2021 13:45
    +1
    Нда... не везет парню так не везет
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    suforza1921
    online
    suforza1921, 25.08.2021 13:44
    +4
    Якщо в матчі з казахами дивитися на свої ворота, то далі нічого робити. А з французами хто б не стояв, без різниці також, усе залежатиме від фарту. Тому, як не парадоксально, втрата основних голкіперів, навряд чи має стати ключовою у найближчих двобоях.
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 13:29
    0
    як так, маричка?
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    Хуакин Гусман Лоэра
    Хуакин Гусман Лоэра, 25.08.2021 13:29
    +1
    как так ?
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    Владислав Антонов
    online
    Владислав Антонов, 25.08.2021 13:28
    +1
    Минулої осені теж була купа проблем з цим ковідом, тому нам не звикати.
    В будь-якому разі треба набирати три очки з Казахстаном, а з французами уже як вийде.
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    folomkin99
    online
    folomkin99, 25.08.2021 13:27
    +3
    aleks8-48, 25.08.2021 13:21
    Если Пятов нормально отыграет за Шахтёр с Монако,то будет стоять он. Напрасно тренер обделил вниманием Панькива,он опытный,стабильный вратарь высокого уровня с постоянной практикой.
    панькив это дыра, уж лучше волынец
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    MasterSith_2013
    online
    MasterSith_2013, 25.08.2021 13:24
    +1
    Ще - воротар це невизіння якесь
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    aleks8-48
    online
    aleks8-48, 25.08.2021 13:21
    0
    rosti79, 25.08.2021 13:11
    Ризнык будет в рамке стоять
    Если Пятов нормально отыграет за Шахтёр с Монако,то будет стоять он. Напрасно тренер обделил вниманием Панькива,он опытный,стабильный вратарь высокого уровня с постоянной практикой.
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 25.08.2021 13:13
    -2
    rosti79, 25.08.2021 13:11
    Ризнык будет в рамке стоять
    Хотелось бы, единственный который играет.
    Ссылка
    rosti79
    online
    rosti79, 25.08.2021 13:11
    -5
    Ризнык будет в рамке стоять
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
    D.Lanskoy, 25.08.2021 12:59
    +7
    Ukraine_Kiev_Fan, 25.08.2021 12:55
    Как можно заболеть НА коронавирус? Это тоже самое как кацапы говорят ехать НА Украину. Еще бы статью назвали Лунин заболел ПОД коронавирус
    Калька с украинского "захворів на коронавірус". Уже хорошо, что не наоборот! Тот самый колоритный "одесский русский" часто просто калька с украинского.
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    Jakub Lukasz Salamaj
    online
    Jakub Lukasz Salamaj, 25.08.2021 12:58
    -7
    Хватит, хватит .Уже все поняли что вируса нет, а это игры больших дядек. Достаточно запугивать...
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    Ukraine_Kiev_Fan
    online
    Ukraine_Kiev_Fan, 25.08.2021 12:55
    0
    Как можно заболеть НА коронавирус? Это тоже самое как кацапы говорят ехать НА Украину. Еще бы статью назвали Лунин заболел ПОД коронавирус
    Ссылка
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