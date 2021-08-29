Сегодня, 29 августа «Минай» в шестом туре УПЛ принимал «Шахтер». Матч завершился вничью - 1:1.
Составы команд:
«Минай»: Кучер, Лиховодько, Векляк, Горин, Гончар, Синегуб, Билоног, Ахмедзаде, Петрусенко, Месхи, Селезнев
«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Траоре
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Удаление Марлона, 15-я минута:
0:1 - Траоре, 34-я минута:
1:1 - Ахмедзаде, 76-я минута:
Обзор матча:
События матча
|90'
|Додо (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
|90'
|Eldar Kuliiev (Минай) получает красную карточку.
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Рустам Ахмедзаде (Минай).
|34'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
|15'
|Марлон (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua
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