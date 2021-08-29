6-й тур
Минай
1 : 1
Шахтер Донецк
29.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Минай – Шахтер - 1:1. Видео голов и обзор матча

Матч 6-го тура УПЛ

  • 29.08.2021 19:43
  • 9260 просмотров
  • 1 комментарий
Минай – Шахтер - 1:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер

Сегодня, 29 августа «Минай» в шестом туре УПЛ принимал «Шахтер». Матч завершился вничью - 1:1.

Составы команд:

«Минай»: Кучер, Лиховодько, Векляк, Горин, Гончар, Синегуб, Билоног, Ахмедзаде, Петрусенко, Месхи, Селезнев

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Траоре

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

Удаление Марлона, 15-я минута:

0:1 - Траоре, 34-я минута:

1:1 - Ахмедзаде, 76-я минута:

Обзор матча:

События матча
90' Додо (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
90' Eldar Kuliiev (Минай) получает красную карточку.
76' ГОЛ ! Мяч забил Рустам Ахмедзаде (Минай).
34' ГОЛ ! С пенальти забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
15' Марлон (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    FatalisTUA
    online
    FatalisTUA, 29.08.2021 20:01
    +1
    Суперники Шахтаря гольові передачі вже навіть спиною віддають..
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