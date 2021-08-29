В воскресенье, 29 августа, состоится поединок 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и донецкий «Шахтер». Игра состоится в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало - в 17:00.

Команды, конечно, решают различные турнирные задачи. «Минай» довольно неожиданно набрал уже четыре очка и старается убежать как можно дальше от зоны вылета. В прошлом туре закарпатцы могли пополнить очковый багаж, но не забили пенальти и проиграли «Вересу» (0:1). «Шахтер» традиционно борется за чемпионство, но уже успел отпустить от себя киевское «Динамо»., Правда, расстояние между командами всего один пункт. В прошлом туре донецкий клуб визуально легко переиграл «Черноморец» (3:0), а в среду решил вопрос с выходом в группу Лиги чемпионов, сыграв вничью с «Монако» (2:2). Напомним, что игра прошлого сезона между этими командами имела привкус скандала из-за якобы связи с договорными матчами, однако эта история быстро забылась.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» - «Шахтер».