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Шахтер Донецк
29.08.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Минай - Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Хозяева поля постараются избежать очередного разгрома

  • 28.08.2021 16:32
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Минай - Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Шахтер

В 6-м туре украинской Премьер-Лиги в воскресенье 28 августа в Ужгороде на стадионе «Авангард» футболисты «Миная» будут принимать донецкий «Шахтер». 

«Минай»

Напомним, что по итогам минувшего сезона «Минай» не должен был играть в Премьер-Лиге. Но благодаря тому, что «Олимпик» отказался от участия в элитном дивизионе, закарпатский клуб снова играет в когорте лучших. После небольшого перерыва у руля команды снова стал Василий Кобин, который сделал себе имя в большом футболе именно в «Шахтере». Поэтому очередная встреча с горняками в качестве тренера для него будет, конечно же, принципиальной.

Нынешний «Минай» был собран и укомплектован буквально перед самым стартом нового сезона. Тем не менее, в его активе уже есть победа над «Александрией» 1:0 (гол забил Вишневский) и ничья с «Зарей» 1:1 (здесь отличился Горин). Более того, в предыдущем туре с «Вересом» клуб из Закарпатья мог набрать еще, как минимум, одно очко. Но Билоног при счете 0:1 не сумел реализовать пенальти. 

Если говорить о лидере команды, то пока еще не набрал должной формы самый опытный ее игрок Селезнев, кстати, тоже не чужой для «Шахтера». В составе донетчан Евгений провел несколько лет, а в сезоне 2011-2012 годов даже стал лучшим бомбардиром, забив 14 голов.           

«Шахтер»

Горняки сейчас явно на подъеме после того, как пробились в групповой этап Лиги чемпионов. И хотя их игра еще далеко не безгрешна, особенно в обороне, видно, что итальянский наставник Роберто Де Дзерби усердно работает над ее совершенством. Тренер не раз говорил о том, что в обойме у него более 20 высококлассных игроков и каждый из них должен быть постоянно готов выйти в основе и показать все, на что способен. 

Скорее всего, наставник «Шахтера» даст отдохнуть многим футболистам, которые играли против «Монако». Тем более, что в Харькове команде пришлось провести на поле 120 минут. Поэтому вполне ожидаемо, что в стартовом составе в Ужгороде мы увидим игроков, которые начинали матч в Одессе с «Черноморцем» в 5-м туре. Во всяком случае ротация здесь будет неизбежна.

А вот что может беспокоить болельщиков горняков, так это большое число травм в последнее время. Это касается не только Трубина и Педриньо, которых не было в ключевом матче плей-офф Лиги чемпионов, а и других игроков, имевших те или иные повреждения на старте сезона. 

Статистика встреч

В украинской Премьер-Лиге «Минай» и «Шахтер» провели 2 матча в предыдущем чемпионате. И оба они (кстати, проходили игры в Киеве) завершились разгромом от горняков. Сперва 5:1 (голы у победителей забили Фернандо, Соломон, Матвиенко и еще дважды Допилка и Лопыренок поразили свои ворота, а у «Миная» с пенальти отличился Нуриев). А затем 4:0 (здесь забивали Степаненко - 2, Соломон и Майкон). 

Ориентировочные составы: 

«Минай»: Кучер, Лиховидько, Кныш, Горин, Матич, Кулиев, Кобак, Хахлев, Петрусенко, Багайоко, Селезнев 
 
«Шахтер»: Пятов, Конопля, Кривцов, Витао, Корниенко, Степаненко, М.Антонио, Марлос, Мудрик, Судаков Сикан

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29 августа, воскресенье

«Минай» – «Шахтер»
Ужгород. Стадион «Авангард». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
МИНАЙ - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 1:3
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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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