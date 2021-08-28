Тренер Горняка-Спорт: «У судьи квалификации 0,0%. Это уже, б***ь, достало»

Главный тренер «Горняка-Спорт» Игорь Жабченко раскритиковал рефери матча 6-го тура Первой лиги с «Кремнем» (0:1) Игоря Сташука.
«По судейству – я не сторонник обсуждений арбитров, но этот человек просто... Как он может судить Первую лигу? Квалификации ноль целых, ноль десятых (0,0%). Поэтому хочется, б***ь, чтобы обратили внимание, б***ь, чтобы таких арбитров не было у нас.
Как можно? Ну честно, это уже, б***ь, черта какая-то, уже просто достало все», - сказал Жабченко.
Отметим, что наставник «Горняка-Спорт» остался недоволен решением Сташука поставить пенальти на пятой компенсированной минуте при счете 0:0, а затем удалить тренера за бурную реакцию.
Напомним, ранее «Оболонь» обвинила арбитра Геннадия Серпутько в предвзятом отношении во время матча с «Металлистом» (0:3).
Источник — Футбол 1/2/3
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Пока Пиявко рулит, не видеть нам нормального судейства.
Пока Пиявко рулит, не видеть нам нормального судейства.
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