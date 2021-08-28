Тренер Горняка-Спорт: «У судьи квалификации 0,0%. Это уже, б***ь, достало»

Очередной судейский скандал в Первой лиге

  • 28.08.2021 08:28
  • 1549 просмотров
  • 6 комментариев
Тренер Горняка-Спорт: «У судьи квалификации 0,0%. Это уже, б***ь, достало»
© ФК Горняк-Спорт. Игорь Жабченко

Главный тренер «Горняка-Спорт» Игорь Жабченко раскритиковал рефери матча 6-го тура Первой лиги с «Кремнем» (0:1) Игоря Сташука.

«По судейству – я не сторонник обсуждений арбитров, но этот человек просто... Как он может судить Первую лигу? Квалификации ноль целых, ноль десятых (0,0%). Поэтому хочется, б***ь, чтобы обратили внимание, б***ь, чтобы таких арбитров не было у нас.

Как можно? Ну честно, это уже, б***ь, черта какая-то, уже просто достало все», - сказал Жабченко.

Отметим, что наставник «Горняка-Спорт» остался недоволен решением Сташука поставить пенальти на пятой компенсированной минуте при счете 0:0, а затем удалить тренера за бурную реакцию.

Напомним, ранее «Оболонь» обвинила арбитра Геннадия Серпутько в предвзятом отношении во время матча с «Металлистом» (0:3).

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Хосе Карерас
    online
    Хосе Карерас, 28.08.2021 09:17
    +1
    Після ліги чемпіонів і ліги Європи починається Українська реальність😆І головними у цьому героями є Павелко,Лучі і і судді.Не команди,не вболівальники а вся ця гейбратія😂
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    Nomad
    online
    Nomad, 28.08.2021 09:14
    -1
    А я думал, что так и договорились с райцентром.
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    Vaso
    online
    Vaso, 28.08.2021 09:09
    +1
    zzg77, 28.08.2021 08:57
    "Собаки лают, а караван идёт!"
    Пока Пиявко рулит, не видеть нам нормального судейства.
    А когда у нас было нормальное судейство, и кто у нас тогда рулил, может Суркис ??? Когда не заканчивали матчи пока Киев не забьет победный гол.... Может донецкие? когда Срна отбивал в своей штрафной ДВУМЯ руками мяч, хватался за лицо и пенальти не ставили или удаляли двух человек с Днепра и две пенальти ставили,когда забить не могли...Бардак был и есть, сейчас когда ВАР может чуть меньше.
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 28.08.2021 09:04
    0
    Гнать в шею нужно эту свору во главе с павелко. Этими Лучи и прочими уже много кто не доволен за последние годы. Одни скандалы и договорняки
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    zzg77
    online
    zzg77, 28.08.2021 08:57
    +1
    "Собаки лают, а караван идёт!"
    Пока Пиявко рулит, не видеть нам нормального судейства.
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 28.08.2021 08:56
    +1
    тренер Кремня получил "желтую" - также не доволен судейством.
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