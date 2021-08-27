Первая лига. Победы Кривбасса и Кремня, ничья Оболони и Олимпика

Сегодня, 27 августа состоялись первые четыре матча шестого тура Первой лиги. Победы одержали «Кремень», «Кривбасс» и «Прикарпатье», а матч между «Оболонью» и «Олимпиком» завершился нулевой ничьей.
«Горняк-Спорт» - «Кремень» - 0:1
Гол: Бойко 90+5 (с пенальти)
«Кривбасс» - «Подолье» - 3:2
Голы: Ловрич 42, Дебелко 50, Рябов 75 – Островский 5, Карпенко 13
«ВПК-Агро» - «Прикарпатье» - 0:1
Гол: Воробчак 55
«Оболонь» - «Олимпик» - 0:0
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Источник — Sport.ua
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