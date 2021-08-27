6-й тур
Кривбасс
3 : 2
Подолье
27.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первая лига. Победы Кривбасса и Кремня, ничья Оболони и Олимпика

Стартовал шестой тур Первой лиги

  • 27.08.2021 20:59
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  • 1 комментарий
Первая лига. Победы Кривбасса и Кремня, ничья Оболони и Олимпика
© ФК Кривбасс

Сегодня, 27 августа состоялись первые четыре матча шестого тура Первой лиги. Победы одержали «Кремень», «Кривбасс» и «Прикарпатье», а матч между «Оболонью» и «Олимпиком» завершился нулевой ничьей.

«Горняк-Спорт» - «Кремень» - 0:1
Гол: Бойко 90+5 (с пенальти)

«Кривбасс» - «Подолье» - 3:2
Голы: Ловрич 42, Дебелко 50, Рябов 75 – Островский 5, Карпенко 13

«ВПК-Агро» - «Прикарпатье» - 0:1
Гол: Воробчак 55

«Оболонь» - «Олимпик» - 0:0

Турнирная таблица Первая лиги

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    Phantom1993
    Phantom1993, 27.08.2021 21:04
    0
    Кривбасс молодчики, на характере, все по делу, а Подолье просто слов нет, затягивать игру начиная с 20 минуты, валяться после каждого касания.... фуу
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