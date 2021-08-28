Элина СВИТОЛИНА: «Мой бойцовский дух помог выйти в финал»

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№6 WTA) поделилась впечатлениями после полуфинала с Ребеккой Петерсон в Чикаго. Спортсменка вышла в финал турнира.

«Это точно был очень тяжелый матч, очень трудные условия были. Я очень довольна, что завершила игру в свою пользу. Это всегда невероятные чувства, когда побеждаешь в такой борьбе. Думаю, что мой бойцовский дух помог мне пройти дальше. Непросто проигрывать сет, проигрывать его на тай-брейке, когда я была так близка к завершению матча. Перед решающей партией я постаралась перезагрузиться, использовать эту 10-минутную паузу, чтобы немного помедитировать и заново собраться», - сказала Свитолина.

В финале турнира WTA 250 в Чикаго Элина Свитолина сыграет против французской спортсменки Ализе Корне (№68 WTA).