Стала известна соперница Свитолиной в финале турнира в Чикаго

Стала известна соперница украинки Элины Свитолиной (№6 WTA) в финале турнира WTA в Чикаго.

Первая ракетка Украины будет играть против французской спортсменки Ализе Корне (№68 WTA), которая в полуфинале обыграла россиянку Варвару Грачову (№88 WTA) в трех сетах (4:6, 6:1, 6:0).

Напомним, Свитолина в полуфинале обыграла Ребекку Петерсон из Швеции (№59 WTA). Для украинки это первый финал за 11 месяцев.