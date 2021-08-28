Стала известна соперница Свитолиной в финале турнира в Чикаго

Стала известна соперница украинки Элины Свитолиной (№6 WTA) в финале турнира WTA в Чикаго.
Первая ракетка Украины будет играть против французской спортсменки Ализе Корне (№68 WTA), которая в полуфинале обыграла россиянку Варвару Грачову (№88 WTA) в трех сетах (4:6, 6:1, 6:0).
Напомним, Свитолина в полуфинале обыграла Ребекку Петерсон из Швеции (№59 WTA). Для украинки это первый финал за 11 месяцев.
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Источник — Sport.ua
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