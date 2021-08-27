Евгений КРАСНИКОВ: «Пусть научаться достойно проигрывать»

Вице-президент «Металлиста» жестко ответил на обвинения со стороны «Оболони»

  • 27.08.2021 01:19
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  • 1 комментарий
Евгений КРАСНИКОВ: «Пусть научаться достойно проигрывать»
© Футбол 1/2/3. Евгений Красников

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников прокомментировал заявление столичной «Оболони» к президентам УАФ и ПФЛ.

Напомним, в заявлении «пивовары» обвинили главного арбитра встречи Геннадия Серпутько в предвзятом отношении во время матча с «Металлистом» (0:3).

«Мы обратились в УАФ и ПФЛ. Пусть они занимаются этим. Имя Металлиста и состав - хороший раздражитель для любой команды. Все хотят оказать сопротивление, в том числе и руководители клубов.

Высказывания «Альянса» и «Оболони» написаны, как под копирку. Для меня это вообще не понятно, нонсенс. Пусть научаться достойно проигрывать.

Если кто-то не может справить с «Металлистом» и пытается бороться с нами через Интернет, поверьте, мы ответим, не постесняемся и не побоимся никого», - заявил Красников.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
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    lgpaladin
    lgpaladin, 27.08.2021 01:58
    +1
    *научаТСя
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