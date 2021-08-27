Евгений КРАСНИКОВ: «Пусть научаться достойно проигрывать»

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников прокомментировал заявление столичной «Оболони» к президентам УАФ и ПФЛ.

Напомним, в заявлении «пивовары» обвинили главного арбитра встречи Геннадия Серпутько в предвзятом отношении во время матча с «Металлистом» (0:3).

«Мы обратились в УАФ и ПФЛ. Пусть они занимаются этим. Имя Металлиста и состав - хороший раздражитель для любой команды. Все хотят оказать сопротивление, в том числе и руководители клубов.

Высказывания «Альянса» и «Оболони» написаны, как под копирку. Для меня это вообще не понятно, нонсенс. Пусть научаться достойно проигрывать.

Если кто-то не может справить с «Металлистом» и пытается бороться с нами через Интернет, поверьте, мы ответим, не постесняемся и не побоимся никого», - заявил Красников.