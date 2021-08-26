В пятницу, 27 августа, в Вероне на стадионе «Маркантонио Бентегоди» состоится матч второго тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют «Верона» и миланский «Интер». Стартовый свисток рефери Джанлуки Манганьелло из Пинероло прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Верона

Со своей главной задачей после возвращения в «элиту» итальянского футбола «джаллоблу» справились достаточно успешно уже с первой попытки. «Верона» по состоянию на данный момент – крепкий середняк национального первенства и имеет все перспективы к тому, чтобы оставаться им и в уже начавшемся футбольном году. К слову, стартовали «мастиффы» с неудачной гостевой игры против «Сассуоло» (1:2), на поле которого всякая команда Серии А не испытывает угрызений совести от потери очков.



Эусебио Ди Франческо за текущее трансферное окно потерял лишь талантливого центрального защитника Маттео Ловато и опытного голкипера Марко Сильвестри, однако приобретение Джаньякомо Маньяни, Антонина Барака, Ивана Илича и Федерико Чеккерини должно легко не только помочь компенсировать ушедших из клуба игроков, но и добавить команде уверенности в собственном будущем. «Верона» – далеко не самый удобный соперник, и оппонентам по предстоящей игре всегда было непросто ей противостоять.

Интер

После совершенно неочевидных финансовых проблем и ухода главной ударной силы в лице нападающего Ромелу Лукаку, в способность действующих чемпионов Италии защитить наконец-то отвоеванный титул верили лишь не многие перед стартом сезона. Однако, ничего, Симоне Индзаги сходу дал 4:0 против генуэзского «Дженоа» в первом туре, и количество посторонних разговоров вокруг «змей» резко уменьшилось.



«Интер» продал двух игроков на общую сумму в около 175 млн евро, что являются действительно фантастическим ресурсом для возможного усиления перед стартом нового сезона. Вот только как потратили эти средства «нерадзурри»? Фанаты ждут громких трансферов, но с каждым новым днем закрытие трансферного окна подбирается все ближе, однако никаких обнадеживающих новостей так и не поступает.



Да, приобретение Дензела Думфриса должно закрыть освобожденное Ашрафом Хакими место, как мы уже могли видеть по матчу Евро-2020 между Нидерландами и Украиной (3:2), но что делать с форвардом? Эдин Джеко? Имя громкое, тут сомнений быть не может, но далеко ли можно ухать на опыте 35-летнего игрока? В основных конкурентов в борьбе за скудетто выбор на острие атаки выглядит куда бодрее. Только лишь недавно мы узнали также, что «Интеру» удалось взять в аренду с обязательным выкупом Хоакина Корреа, однако вряд ли это именно тот игрок, который сможет стать лидером команды.

Ориентировочные составы

«Верона»: Пандур – Давидович, Гюнтер, Чеккерини – Лазович, Хонгла, Тамез, Касале – Дзакканьи, Барак – Калинич.

«Интер»: Ханданович – Шкриниар, Бастони, де Врей – Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Дармиан – Джеко, Сенси.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что миланский клуб одержит очередную победу на старте сезона, однако может вновь не уйти с поля соперников без пропущенных мячей. Нашей ставкой будет позиция – «Интер» победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.21 по линии Parimatch.

27 августа, пятница