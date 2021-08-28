В рамках 2-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на выезде одержал волевую победу над «Вероной» со счетом 3:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Интер Милан).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Корреа (Интер Милан).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Илич (Эллас Верона).
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Источник — Sport.ua
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