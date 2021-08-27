Интер одержал волевую победу над Вероной

В рамках 2-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на выезде одержал волевую победу над «Вероной» со счетом 3:1.

Открыли счет в матче хозяева усилиями Ивана Илича. Гости ответили точными ударами Лаутаро Мартинеса и Хоакина Корреа, который отметился дублем в дебютной игре за «нерадзурри».

В другом матче тура «Удинезе» на своем поле разгромил «Венецию» со счетом 3:0.

Чемпионат Италии. 2-й тур

«Верона» – «Интер» – 1:3

Голы: Илич, 15 (1:0), Мартинес, 47 (1:1), Корреа, 83 (1:2), Корреа, 90+4 (1:3).

«Удинезе» – «Венеция» – 3:0

Голы: Пуззетто, 29 (1:0), Деулофеу, 70 (2:0), Молина, 90+3 (3:0)