2-й тур
Эллас Верона
1 : 3
Интер Милан
27.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Интер одержал волевую победу над Вероной

Чемпион снова взял три очка

  • 27.08.2021 23:57
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Интер одержал волевую победу над Вероной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В рамках 2-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» на выезде одержал волевую победу над «Вероной» со счетом 3:1.

Открыли счет в матче хозяева усилиями Ивана Илича. Гости ответили точными ударами Лаутаро Мартинеса и Хоакина Корреа, который отметился дублем в дебютной игре за «нерадзурри».

В другом матче тура «Удинезе» на своем поле разгромил «Венецию» со счетом 3:0.

Чемпионат Италии. 2-й тур

«Верона» – «Интер» – 1:3
Голы: Илич, 15 (1:0), Мартинес, 47 (1:1), Корреа, 83 (1:2), Корреа, 90+4 (1:3).

«Удинезе» – «Венеция» – 3:0
Голы: Пуззетто, 29 (1:0), Деулофеу, 70 (2:0), Молина, 90+3 (3:0)

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Источник — Sport.ua

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