ПЯТОВ: «В перерыве поговорил с ребятами по-мужски, нужно было разбудить»

Ветеран «Шахтера» высказался о выходе в групповой раунд Лиги чемпионов

  • 26.08.2021 12:15
  • 2737 просмотров
  • 4 комментария
ПЯТОВ: «В перерыве поговорил с ребятами по-мужски, нужно было разбудить»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о матче с «Монако» (2:2) и выходе в групповой раунд Лиги чемпионов.

«Команда в первом тайме проиграла много единоборств. Все это видят, и мы видим, поверьте. Это футбол. Мы немного растерялись, первый тайм не удался.

Тут же главное, как команда делает выводы. Поговорил с ребятами по-мужски в перерыве, сказал, что или мы выходим в Лигу чемпионов, или можно не выходить на второй тайм.

Я постарше, вижу, что игра не шла. Надо было разбудить чуть-чуть. У нас молодая команда играла. Они немного потерялись.

Во втором пропущенном голе там не добежали, там встал, там начали ругаться, обижаться на себя. Нужно было их чуть-чуть направить, у меня, слава богу, опыт есть. Я уже проходил такие матчи. Хорошо, что они меня услышали», - сказал Пятов.

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Источник — Бомбардир

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    online
    Viktor Krichevskii, 26.08.2021 12:56
    0
    подсрачники дал....тайсон бы плакал
    Ссылка
    Disiny7
    online
    Disiny7, 26.08.2021 12:53
    0
    Так чего до игры не поговорил с ребятами по-мужски???
    Прошли на голом фарте, но это сейчас уже не важно. Нужно начинать учиться делать выводы, а у нас как всегда одни герои после драки. Один о "яйцах" лапшу вешает, а второй о "мужских разговорах".
    Пахать на поле с первой и до последней минуты нужно как тот же Монако, тогда и не придется после игры умничать
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    mayakovskiy1
    mayakovskiy1, 26.08.2021 12:31
    +5
    Красавчик. Вчерашний матч его заслуга. Заткнул всех крикунов
    Ссылка
    Igrok4
    online
    Igrok4, 26.08.2021 12:29
    +6
    Капітан
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