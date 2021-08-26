ПЯТОВ: «В перерыве поговорил с ребятами по-мужски, нужно было разбудить»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о матче с «Монако» (2:2) и выходе в групповой раунд Лиги чемпионов.
«Команда в первом тайме проиграла много единоборств. Все это видят, и мы видим, поверьте. Это футбол. Мы немного растерялись, первый тайм не удался.
Тут же главное, как команда делает выводы. Поговорил с ребятами по-мужски в перерыве, сказал, что или мы выходим в Лигу чемпионов, или можно не выходить на второй тайм.
Я постарше, вижу, что игра не шла. Надо было разбудить чуть-чуть. У нас молодая команда играла. Они немного потерялись.
Во втором пропущенном голе там не добежали, там встал, там начали ругаться, обижаться на себя. Нужно было их чуть-чуть направить, у меня, слава богу, опыт есть. Я уже проходил такие матчи. Хорошо, что они меня услышали», - сказал Пятов.
Источник — Бомбардир
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Прошли на голом фарте, но это сейчас уже не важно. Нужно начинать учиться делать выводы, а у нас как всегда одни герои после драки. Один о "яйцах" лапшу вешает, а второй о "мужских разговорах".
Пахать на поле с первой и до последней минуты нужно как тот же Монако, тогда и не придется после игры умничать
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