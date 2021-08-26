Чикаго. Матч Надежды Киченок в парном разряде был приостановлен

Поединок 1/4 финала парного разряда турнира в Чикаго, где играли 29-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок и 32-летняя румынка Ралука Олару, был приостановлен во втором сете.

Киченок и Олару вели в матче с Ю-Тинг Шей и Пеангтарн Плипыч — 7:6, 4:2, после чего встреча была приостановлена. Поединок будет доигран позже.