Чикаго. Матч Надежды Киченок в парном разряде был приостановлен

Поединок будет доигран позже

  • 26.08.2021 05:48
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Чикаго. Матч Надежды Киченок в парном разряде был приостановлен
© Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок 1/4 финала парного разряда турнира в Чикаго, где играли 29-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок и 32-летняя румынка Ралука Олару, был приостановлен во втором сете.

Киченок и Олару вели в матче с Ю-Тинг Шей и Пеангтарн Плипыч — 7:6, 4:2, после чего встреча была приостановлена. Поединок будет доигран позже.

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Источник — Sport.ua

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