Чикаго. Матч Надежды Киченок в парном разряде был приостановлен

Поединок 1/4 финала парного разряда турнира в Чикаго, где играли 29-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок и 32-летняя румынка Ралука Олару, был приостановлен во втором сете.
Киченок и Олару вели в матче с Ю-Тинг Шей и Пеангтарн Плипыч — 7:6, 4:2, после чего встреча была приостановлена. Поединок будет доигран позже.
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Источник — Sport.ua
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