Юрий ВЕРНИДУБ: «Я приходил сюда с мечтой сыграть в ЛЧ. Моя мечта сбылась»

Украинский наставник Юрий Вернидуб прокомментировал неожиданный успех «Шерифа», который вышел в группу Лиги чемпионов. Впервые команда из Молдовы сыграет в группе ЛЧ.

«Я очень счастливый человек. Наверное, самый счастливый человек. Я приходил сюда с одной мечтой - сыграть в Лиге чемпионов. И моя мечта сбылась. Но это работа всей команды, которая была единым целым. Мы прошли тяжелый путь с первого квалификационного раунда, и я горжусь ребятами. Провели 8 матчей, выиграли 6 и дважды сыграли вничью. Забили 14 мячей и пропустили 2».

«Я думаю, «Шериф» заслужил выступать в группе Лиги чемпионов», - сказал Вернидуб.

Команда во время жеребьевки будет в 4-й корзине.