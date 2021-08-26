Юрий ВЕРНИДУБ: «Я приходил сюда с мечтой сыграть в ЛЧ. Моя мечта сбылась»

Украинский наставник оценил сенсационный выход «Шерифа» в Лигу чемпионов

  • 26.08.2021 01:40
  • 871 просмотр
  • 4 комментария
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я приходил сюда с мечтой сыграть в ЛЧ. Моя мечта сбылась»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский наставник Юрий Вернидуб прокомментировал неожиданный успех «Шерифа», который вышел в группу Лиги чемпионов. Впервые команда из Молдовы сыграет в группе ЛЧ.

«Я очень счастливый человек. Наверное, самый счастливый человек. Я приходил сюда с одной мечтой - сыграть в Лиге чемпионов. И моя мечта сбылась. Но это работа всей команды, которая была единым целым. Мы прошли тяжелый путь с первого квалификационного раунда, и я горжусь ребятами. Провели 8 матчей, выиграли 6 и дважды сыграли вничью. Забили 14 мячей и пропустили 2».

«Я думаю, «Шериф» заслужил выступать в группе Лиги чемпионов», - сказал Вернидуб.

Команда во время жеребьевки будет в 4-й корзине.

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Источник — ФК Шериф Тирасполь

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олексій Коваль
    Олексій Коваль, 26.08.2021 02:03
    0
    Супер! Молодец!!! Мои искренние поздравления!
    Ссылка
    SuperleagueUkraine
    SuperleagueUkraine, 26.08.2021 01:58
    +1
    Вернидуб реально красава. Наконец-то карма возвращает ему долг за неудачи в еврокубках с Зарей. Удачи в групповом этапе!
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    ptl9188
    ptl9188, 26.08.2021 01:48
    +2
    Вітання!
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    barca_messi
    online
    barca_messi, 26.08.2021 01:47
    +3
    Молодчага!
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