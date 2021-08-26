Динамо, Шахтер и остальные. Все участники группового этапа Лиги чемпионов

Две украинские команды сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов

  • 26.08.2021 00:38
  • 6135 просмотров
  • 37 комментариев
Динамо, Шахтер и остальные. Все участники группового этапа Лиги чемпионов
© shakhtar.com. Динамо и Шахтер вместе в ЛЧ

Завершились все этапы квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов. «Шахтер» в напряженном противостоянии прошел «Монако» и пробился в группу.

Украину в группе Лиги чемпионов будут представлять «Динамо» и «Шахтер». Жеребьевка группового этапа состоится 26 августа, начало в 19:00.

Команда Роберто Де Дзерби отправилась в третью корзину, а коллектив Мирчи Луческу - в четвертую.

Корзина 1: Челси, Вильярреал, Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг.

Корзина 2: Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Д.

Корзина 3: Порту, Аякс, Шахтер Донецк, Лейпциг, Бенфика, Аталанта, Зенит, Зальцбург.

Корзина 4: Бешикташ, Динамо Киев, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.

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Источник — Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    roman_kros
    online
    roman_kros, 26.08.2021 00:50
    +1
    Челсі, ПСЖ, Лейпциг, Динамо.
    Баварія, Ліверпуль, Шахтар, Мілан.
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    Sergii Novykov
    online
    Sergii Novykov, 26.08.2021 00:49
    +2
    Vbolivalnyk-Peter, 26.08.2021 00:46
    Шахтарю 100% Шериф з 4-го кошика попаде, а з 1-го МС.....
    Шериф Газпром уже забронировал. Так что не выйдет
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    predominator
    online
    predominator, 26.08.2021 00:49
    0
    avtv5555, 26.08.2021 00:46
    Большой привет от Марлоса к тренеру Петракову. Вышел и обострил игру, забил гол, отработал в обороне, и отбегал почти час. Вместо этого взяли Булецу который даже число 25 игроков Динамо не может пробиться, Зато он наш. И будет ли от него какой то толк когда то, неизвестно Зато Марлос в эти 2,5 месяца был бы очень нужен.
    Вообще-то Марлос сам завершил международную карьеру, надо новости читать))
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    Cityzen83
    online
    Cityzen83, 26.08.2021 00:49
    +2
    Динамо, в любом случае, попа. Шахтёру вангую Шериф и выход с 3 го в ЛЕ.
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    Sergii Novykov
    online
    Sergii Novykov, 26.08.2021 00:49
    +1
    С 4-й корзины конечно это разрыв. Чудом будет третье место для Динамо. При всем уважении
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    Elblanko
    online
    Elblanko, 26.08.2021 00:48
    +1
    Блін, ну серйозно... Ну в кого Динамо зможе відібрати очки з перших 3х кошиків???? Це капєц.
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    Cityzen83
    online
    Cityzen83, 26.08.2021 00:48
    +1
    avtv5555, 26.08.2021 00:46
    Большой привет от Марлоса к тренеру Петракову. Вышел и обострил игру, забил гол, отработал в обороне, и отбегал почти час. Вместо этого взяли Булецу который даже число 25 игроков Динамо не может пробиться, Зато он наш. И будет ли от него какой то толк когда то, неизвестно Зато Марлос в эти 2,5 месяца был бы очень нужен.
    При чем тут Петраков, если Марлос завершил карьеру в сборной?
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    Roger
    online
    Roger, 26.08.2021 00:47
    0
    Подходящие варианты для наших клубов:
    Из 1-й корзины: Лилль, Спортинг, Вильяреал
    Из 2-й корзины: сложно, ну пусть Ювентус, Севилья, Боруссия Д
    Из 3-й корзины: все очень крепкие, Аякс, Бенфика, Зальцбург
    Из 4-й корзины: Бешикташ, Брюгге, Мальмо, Шериф
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    roman_kros
    online
    roman_kros, 26.08.2021 00:47
    +1
    Jakub Lukasz Salamaj, 26.08.2021 00:44
    Не пзді..ть , кращий Міша Мудрик
    Ага, своячки забивати, це максимальний рівень майстерності.
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 26.08.2021 00:46
    0
    Шахтарю 100% Шериф з 4-го кошика попаде, а з 1-го МС.....
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 26.08.2021 00:46
    -1
    Большой привет от Марлоса к тренеру Петракову. Вышел и обострил игру, забил гол, отработал в обороне, и отбегал почти час. Вместо этого взяли Булецу который даже число 25 игроков Динамо не может пробиться, Зато он наш. И будет ли от него какой то толк когда то, неизвестно Зато Марлос в эти 2,5 месяца был бы очень нужен.
    Ссылка
    Jakub Lukasz Salamaj
    online
    Jakub Lukasz Salamaj, 26.08.2021 00:44
    +3
    Не пзді..ть , кращий Міша Мудрик
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 26.08.2021 00:44
    +2
    serge_kr, 26.08.2021 00:40
    Даже тут Шахтер опустил ДК в 4 корзину
    Порадуйся за свой клуб без пафоса хоть пару часов. Ты жалок с таким коментом в такой момент
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    Elblanko
    online
    Elblanko, 26.08.2021 00:43
    -2
    Мда, я дивлюсь Динамо в дупі. Шахта ще може пободається. Нам би лігу Європи.... Було б добре.
    Ссылка
    Zhorik678
    online
    Zhorik678, 26.08.2021 00:43
    +1
    вторая корзина -космос
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    Panda1818
    online
    Panda1818, 26.08.2021 00:43
    0
    Поздравляю землеройки. При двух ударах за 210 минут забить три гола это сильно. Ваши шаманы наверно выдохлись совсем
    Ссылка
    udman1111
    udman1111, 26.08.2021 00:42
    +4
    2 кошик сильніший за 1
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    roman_kros
    online
    roman_kros, 26.08.2021 00:42
    -1
    Ого, Динамо в четвертому кошику?
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
    Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 26.08.2021 00:42
    -1
    Invulnerable, 26.08.2021 00:42
    Спортинг,Реал , Шахтер ,Шериф тогда у Шахтера будут шансы даже пройти дальше в ЛЧ
    Серьезно Спортинг
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    Omega78
    online
    Omega78, 26.08.2021 00:42
    0
    В Монако траур! Ура!
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