Динамо, Шахтер и остальные. Все участники группового этапа Лиги чемпионов

Завершились все этапы квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов. «Шахтер» в напряженном противостоянии прошел «Монако» и пробился в группу.

Украину в группе Лиги чемпионов будут представлять «Динамо» и «Шахтер». Жеребьевка группового этапа состоится 26 августа, начало в 19:00.

Команда Роберто Де Дзерби отправилась в третью корзину, а коллектив Мирчи Луческу - в четвертую.

Корзина 1: Челси, Вильярреал, Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг.

Корзина 2: Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Д.

Корзина 3: Порту, Аякс, Шахтер Донецк, Лейпциг, Бенфика, Аталанта, Зенит, Зальцбург.

Корзина 4: Бешикташ, Динамо Киев, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.