Динамо, Шахтер и остальные. Все участники группового этапа Лиги чемпионов

Завершились все этапы квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов. «Шахтер» в напряженном противостоянии прошел «Монако» и пробился в группу.
Украину в группе Лиги чемпионов будут представлять «Динамо» и «Шахтер». Жеребьевка группового этапа состоится 26 августа, начало в 19:00.
Команда Роберто Де Дзерби отправилась в третью корзину, а коллектив Мирчи Луческу - в четвертую.
Корзина 1: Челси, Вильярреал, Атлетико, Манчестер Сити, Бавария, Интер, Лилль, Спортинг.
Корзина 2: Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ливерпуль, Севилья, Боруссия Д.
Корзина 3: Порту, Аякс, Шахтер Донецк, Лейпциг, Бенфика, Аталанта, Зенит, Зальцбург.
Корзина 4: Бешикташ, Динамо Киев, Брюгге, Янг Бойз, Милан, Мальме, Вольфсбург, Шериф.
Источник — Sport.ua
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Баварія, Ліверпуль, Шахтар, Мілан.
Из 1-й корзины: Лилль, Спортинг, Вильяреал
Из 2-й корзины: сложно, ну пусть Ювентус, Севилья, Боруссия Д
Из 3-й корзины: все очень крепкие, Аякс, Бенфика, Зальцбург
Из 4-й корзины: Бешикташ, Брюгге, Мальмо, Шериф
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