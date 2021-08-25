Президент Реала: «Ответ ПСЖ по Мбаппе был грубым»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о том, каким был ответ ПСЖ на первый запрос по трансферу Килиана Мбаппе:

«В ПСЖ уже дали ответ, и это было грубо», - сказал Перес.

Ранее будущее Мбаппе прокомментировал спортивный директор ПСЖ Леонардо.

Напомним, «Реал» предложил за Мбаппе 160 миллионов евро. Контракт форварда с ПСЖ истекает летом 2022 года.