Президент Реала: «Ответ ПСЖ по Мбаппе был грубым»

Флорентино Перес рассказал о том, как проходят переговоры

  • 25.08.2021 19:23
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  • 1 комментарий
Президент Реала: «Ответ ПСЖ по Мбаппе был грубым»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о том, каким был ответ ПСЖ на первый запрос по трансферу Килиана Мбаппе:

«В ПСЖ уже дали ответ, и это было грубо», - сказал Перес.

Ранее будущее Мбаппе прокомментировал спортивный директор ПСЖ Леонардо.

Напомним, «Реал» предложил за Мбаппе 160 миллионов евро. Контракт форварда с ПСЖ истекает летом 2022 года.

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Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 25.08.2021 20:02
    0
    Потерпи год килиян и как свободный выхватишь суперзврплату и контракт.
    А шейхи пусть утрутся потом
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