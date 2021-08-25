Спортдир ПСЖ: «Мбаппе хочет уйти. Но это случится только на наших условиях»

Леонардо – о будущем Килиана Мбаппе

  • 25.08.2021 18:55
  • 1477 просмотров
  • 2 комментария
Спортдир ПСЖ: «Мбаппе хочет уйти. Но это случится только на наших условиях»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Спортивный директор ПСЖ Леонардо прокомментировал будущее форварда команды Килиана Мбаппе, который может перейти в «Реал»:

– Мбаппе хочет уйти?
– Килиан Мбаппе хочет уйти, мне это кажется очевидным. Если «Реал» сделает предложение, для меня все ясно. Я излагаю позицию, которая, как мне кажется, понятна всем.

Мы не можем изменить наши планы за неделю до конца трансферного окна. Если он хочет уйти, мы не собираемся его удерживать, но это случится на наших условиях.

– Вы общались с Мбаппе?
– Я много разговаривал с Килианом, он всегда говорил одно и то же. Килиан всегда обещал, что не покинет клуб бесплатно. Он всегда так нам говорил.

– Итак, дверь для его ухода открыта?
– Мы никогда не открывали дверь для его ухода. Никогда. Наша цель – продлить контракт с Мбаппе и удержать его.

Но если игрок хочет уйти, это произойдет на наших условиях. Это касается не только Килиана, но и всех игроков.

– Вы ожидаете еще одного предложения [от «Реала»]?
– Мы не планируем снова общаться с «Реалом». Крайний срок – полночь 31 августа. Так работает трансферное окно, для нас все ясно: мы его оставляем и продлеваем контракт. Но мы не позволим кому-то уйти за меньшую сумму, чем мы сами заплатили.

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Источник — RMC Sport

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zhyr
    online
    zhyr, 25.08.2021 19:30
    0
    Воно якесь дурне. Зараз клуб зібрав просто топових футболістів (а може ще й Роналду підпишуть) Клуб може йому надати хороший контракт. Ні, хочу піти))) Ще молодий, нікуди той Реал від нього не дінеться.
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    EGOS
    online
    EGOS, 25.08.2021 19:28
    0
    ...леонардо стелит аки небожитель..как будто забыл, что они, на самом деле, лузеры... с большим кошельком... но без яиц...надо отдавать, ибо уйдет черепашка через год бесплатно, ой как уйдет...а псж в очередной раз сядет в лужу...впрочем, не привыкать...если философия клуба - деньги, - это путь в никуда...
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