2-й тур
Вест Хэм
4 : 1
Лестер
23.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

АПЛ. Вест Хэм разгромил Лестер, Ярмоленко вышел на замену

Завершился второй тур чемпионата Англии

  • 23.08.2021 23:59
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АПЛ. Вест Хэм разгромил Лестер, Ярмоленко вышел на замену
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Вест Хэм» в заключительном матче второго тура АПЛ дома разгромил «Лестер» - 4:1. Гости с 40-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Айозе Переса.

Украинец Андрей Ярмоленко начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену на 89-й минуте вместо автора дубля Микаила Антонио.

«Вест Хэм» - «Лестер» - 4:1
Голы: 1:0 – 26 Форнальс, 2:0 – 56 Бенрахма, 2:1 – 69 Тилеманс, 3:1 – 80 Антонио, 4:1 – 84 Антонио.

«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио (Ярмоленко, 89), Бенрахма (Нобл, 88), Боуэн.

«Лестер» – Шмейхель, Рикарду Перейра, Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Сумаре, 81), Барнс (Дака, 64), Варди (Ихеаначо, 81), Перес.

Предупреждение: Рикарду Перейра (71).

Удаление: Перес (40).

Вчера «Челси» уверенно обыграл «Арсенал».

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Источник — Sport.ua

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