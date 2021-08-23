АПЛ. Вест Хэм разгромил Лестер, Ярмоленко вышел на замену

Сегодня «Вест Хэм» в заключительном матче второго тура АПЛ дома разгромил «Лестер» - 4:1. Гости с 40-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Айозе Переса.
Украинец Андрей Ярмоленко начал матч на скамейке запасных, но вышел на замену на 89-й минуте вместо автора дубля Микаила Антонио.
«Вест Хэм» - «Лестер» - 4:1
Голы: 1:0 – 26 Форнальс, 2:0 – 56 Бенрахма, 2:1 – 69 Тилеманс, 3:1 – 80 Антонио, 4:1 – 84 Антонио.
«Вест Хэм» – Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Доусон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс, Антонио (Ярмоленко, 89), Бенрахма (Нобл, 88), Боуэн.
«Лестер» – Шмейхель, Рикарду Перейра, Амарти, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон (Сумаре, 81), Барнс (Дака, 64), Варди (Ихеаначо, 81), Перес.
Предупреждение: Рикарду Перейра (71).
Удаление: Перес (40).
Источник — Sport.ua
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