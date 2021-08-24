В заключительном матче 2-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» разгромил «Лестер» со счетом 4:1. Украинец Андрей Ярмоленко вышел на замену на 89-й минуте вместо автора дубля Микаила Антонио.
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Антонио (Вест Хэм).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Лестер).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Вест Хэм).
|40'
|Айосе Перес Гуттьерес (Лестер) получает красную карточку.
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Вест Хэм).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.