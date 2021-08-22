VAR отменил гол Роналду на 94 минуте. Ювентус сыграл вничью

Возвращение тренера Массимилиано Аллегри в «Ювентус» получилось не слишком удачным. Команда в первом туре чемпионата Италии сыграла с «Удинезе» 2:2.

Туринцы вели в два мяча, но упустили преимущество. В компенсированное время Криштиану Роналду забил гол, однако его не засчитали после VAR.

Форвард начал матч в запасе и вышел во втором тайме, несмотря на слухи о его желании покинуть команду.

Чемпионат Италии. 1-й тур

Удинезе - Ювентус 2:2

Голы: Перейра, 51 (с пен), Деулофеу, 83 - Дибала, 3, Куадрадо, 23

Удинезе: Сильвестри, Бекао, Самир, Брам, Молина, Арслан, Уолас, Макенго (Деулофеу, 57), Удогле (Ларсен, 57), Перейра, Пуссетто (Окака Чука, 80)

Ювентус: Щесны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Сандро, Рэмзи (Кьеллини, 60), Бентанкур (Локателли, 90), Куадрадо (Кьеза, 74), Бернардески (Кулусевски, 60), Мората (Роналду, 60), Дибала

Болонья - Салернитана 3:2

Голы: Де Сильвестри, 59, 77, Арнаутович, 75 - Бонаццоли, 52, Кулибали, 70