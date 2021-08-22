Хочет уйти. Роналду попросил не ставить его в старт на матч с Удинезе

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил не ставить его в основной состав на матч первого тура Серии А против «Удинезе» (начало в 19:30).



По информации известного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, португалец хочет покинуть туринский клуб в ближайшее время.



«Роналду начнет матч против «Удинезе» на скамейке запасных. Подтверждено.



Причина – просьба самого Криштиану. Он намерен сменить клуб до закрытия трансферного окна.



«Ювентус» еще не получал никакого официального предложения по Криштиану», – написал Романо в твиттере.



Отметим, что контракт Роналду с «Юве» действует еще один сезон. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его текущую трансферную стоимость в 45 млн евро.

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