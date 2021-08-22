Хочет уйти. Роналду попросил не ставить его в старт на матч с Удинезе

Криштиану намерен покинуть туринский клуб

  • 22.08.2021 19:25
  • 3288 просмотров
  • 1 комментарий
Хочет уйти. Роналду попросил не ставить его в старт на матч с Удинезе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду попросил не ставить его в основной состав на матч первого тура Серии А против «Удинезе» (начало в 19:30). 
 
По информации известного инсайдера и журналиста Фабрицио Романо, португалец хочет покинуть туринский клуб в ближайшее время.
 
«Роналду начнет матч против «Удинезе» на скамейке запасных. Подтверждено.
 
Причина – просьба самого Криштиану. Он намерен сменить клуб до закрытия трансферного окна.
 
«Ювентус» еще не получал никакого официального предложения по Криштиану», – написал Романо в твиттере.
 
Отметим, что контракт Роналду с «Юве» действует еще один сезон. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его текущую трансферную стоимость в 45 млн евро. 

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Источник — Twitter

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 22.08.2021 19:50
    -1
    явно к Реброву в Аль-Рогаль собрался...
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