Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Роналду сказал мне, что останется в Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» – о будущем звездного португальца

  • 21.08.2021 14:48
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Роналду сказал мне, что останется в Ювентусе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заверил болельщиков, что Криштиану Роналду останется в клубе.

«Роналду – это бонус для нас, он гарантирует команде большое количество голов. Безусловно, мы также должны работать как единая команда, чтобы извлечь максимум из способностей каждого отдельного футболиста.

Криштиану всегда усердно тренировался. В газетах пишут сплетни. Он никогда не говорил нам, что хочет уйти. Роналду сказал мне, что останется в «Ювентусе», - сказал Аллегри.

Ранее стало известно, перейдет ли Роналду в ПСЖ этим летом.

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Источник — Football-Italia

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