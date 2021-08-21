Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Роналду сказал мне, что останется в Ювентусе»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заверил болельщиков, что Криштиану Роналду останется в клубе.

«Роналду – это бонус для нас, он гарантирует команде большое количество голов. Безусловно, мы также должны работать как единая команда, чтобы извлечь максимум из способностей каждого отдельного футболиста.

Криштиану всегда усердно тренировался. В газетах пишут сплетни. Он никогда не говорил нам, что хочет уйти. Роналду сказал мне, что останется в «Ювентусе», - сказал Аллегри.

Ранее стало известно, перейдет ли Роналду в ПСЖ этим летом.