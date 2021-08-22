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Ювентус
22.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Удинезе – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

«Маленькие зебры» против своих имениты «сородичей»

  • 22.08.2021 01:08
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Удинезе – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 22 августа, в Удине на стадионе «Дачия Арена» состоится матч первого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют «Удинезе» и туринский «Ювентус». Стартовый свисток рефери Ивано Пеццуто из Лечче прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Удинезе

С момента прихода итальянского специалиста Лука Готти в клуб, фриульцам удалось окончательно сбалансировать свое положение в турнирной таблице. Уже два года кряду «маленькие зебры» финишируют на 13-й строчке, что вряд ли сильно обнадеживает их преданных поклонников. Времена, когда «Удинезе» вообще хоть что-то выигрывал на внутренней или международной арене, уже остались далеко позади. Что говорить, если только отметившие свое совершеннолетие фанаты команды вживую не видели даже победы клуба в Кубке Интертото, если вообще подозревают о существовании такого турнира в истории футбола.

Готти заходит уже на третий сезон вместе со своим клубом, поэтому от него будут ожидать более свежих результатов. Но беда в том, что у «Удинезе» один из наиболее «дешевых» составов в лиге по совокупной стоимости футболистов, и уж точно подписание юных Лазара Самараджича и Дестини Удоджи или возрастных голкиперов Даниэле Паделли и Марко Сильвестри не увеличит это значение. К тому же, ушли аргентинцы Родриго де Пауль и Хуан Муссо, да и потеря Антонина Барака точно не обойдет команду стороной. В итоге, Жерар Деулофеу, Роберто Перейра и Нахуэль Молина в каждой из линий остались чуть ли не за главных авторитетов.

Ювентус

Эксперимент с Андреа Пирло был смелой попыткой руководства туринской команды переосмыслить фундаментальные принципы построения коллектива. Опыт получился негативным и болезненным – падение с закостенелой «золотой» прямиком на четвертую строчку с колоссальным риском остаться вне Лиги чемпионов УЕФА даже именитому в прошлом футболисту прощать никто не стал. «Старая Синьора» в достаточно неповоротливой манере взяла курс на возвращение ко своим истокам, и если не вмешается никто из ее оппонентов уже со старта чемпионата, то велики шансы, что возвращение Массимилиано Аллегри к полноценной работе окажется очень успешным.

Предпосылки к этому у «Ювентуса» есть достаточно весомые. Состав команды фактически не поменялся, так как легендарный Джанлуиджи Буффон отправился в очередной раз поднимать «Парму» из Серии B, Кристиана Ромеро полноценно отдали «Аталанте», которая затем сорвала куш на продаже футболиста в «Тоттенхэм», а также в «оробичи» перешел Мерих Демирал, который вполне может затем повторить путь аргентинского коллеги по амплуа.

При этом, «зебры» совершили привычную для себя громкую покупку с отложенной выплатой – один из наиболее ярких игроков Евро-2020, Мануэль Локателли, перешел из «Сассуоло». И, разумеется, выкуп контракта Уэстона Маккенни у «Шальке» также нельзя списывать со счетов. Как итог, туринцы вновь попытаются взойти на трон.

Ориентировочные составы

«Удинезе»: Паделли – Зегелар, Самир, Нуйтинк, Бекао, Де Майо – Уолес, Перейра, Арслан – Деулофеу, Окака-Чука.

«Ювентус»: Щесны – Бонуччи, Кьеллини, де Лигт – Алекс Сандро, Рэмси, Бентанкур, Данило – Роналду, Дибала, Кьеза.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что туринский клуб одержит результативную победу в предстоящей игре. Нашей ставкой будет позиция – победа «Ювентуса» и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.17 по линии Parimatch.

22 августа, воскресенье

«Удинезе» – «Ювентус»
Удине. «Дачия Арена». 19:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Ивано Пеццуто (Лечче, Италия)
Прогноз Sport.ua – 0:3
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

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