1-й тур
Удинезе
2 : 2
Ювентус
22.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Удинезе - Ювентус - 2:2. Как судьи отменили гол Роналду. Обзор матча

Фрагменты матча чемпионата Италии

  • 22.08.2021 23:05
  • 608 просмотров
  • 1 комментарий
Удинезе - Ювентус - 2:2. Как судьи отменили гол Роналду. Обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 1-м туре чемпионата Италии «Ювентус» не сумел обыграть «Удинезе», хотя вел в счете 2:0. На 94-й минуте VAR отменил гол Криштиану Роналду.

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Жерар Деулофеу (Удинезе).
51' ГОЛ ! С пенальти забил Роберто Перейра (Удинезе).
23' ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
3' ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 22.08.2021 23:14
    +2
    Щесны сделал 2 гола себе на ровном месте.
    Ужас - это после Буффона такая дыра на воротах.
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