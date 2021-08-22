Удинезе - Ювентус - 2:2. Как судьи отменили гол Роналду. Обзор матча

В 1-м туре чемпионата Италии «Ювентус» не сумел обыграть «Удинезе», хотя вел в счете 2:0. На 94-й минуте VAR отменил гол Криштиану Роналду.
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Жерар Деулофеу (Удинезе).
|51'
|ГОЛ ! С пенальти забил Роберто Перейра (Удинезе).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Хуан Куадрадо (Ювентус).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Ювентус).
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Источник — Sport.ua
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