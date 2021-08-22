Феномен Десны. Лидер УПЛ, которого списали со счетов еще до старта

Черниговская «Десна» откровенно неудачно завершила минувший розыгрыш украинской Премьер-лиги. На финише сезона команда Александра Рябоконя выдала несуразную 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой нашлось место не только ничьим против «Колоса» (2:2) и «Ворсклы» (1:1), но и абсолютно необъяснимым поражениям от «Миная» (1:3) и «Львова» (0:1), а также погрому от «Мариуполя» (1:4). В итоге «северяне» финишировали лишь на шестой строчке в турнирной таблице, отдав заветные путевки в еврокубки «Колосу» и «Ворскле», а уж как те распорядились своими шансами в Лиге конференций сегодня мы прекрасно знаем…

Лето началось для «Десны» отнюдь не оптимистично. Долгое время было непонятно, где и как будет готовиться команда к новому сезону, затем ходили упорные слухи о возможной отставке Рябоконя, а завершилось все информацией о долгах по зарплате, уходом целого ряда исполнителей и ключевым вопросом, ответа на который не было ни у кого – останется ли «Десна» вообще среди участников УПЛ? К счастью, наш элитарный дивизион не потерял самобытный коллектив из Чернигова, но кадровые перемены команду постигли существенные…

Потери

По состоянию на сегодняшний день, «Десну» в летнее трансферное окно покинуло 15 футболистов. Из них двое вернулись в свои клубы из аренд, один был продан, а остальные ушли свободными агентами – в связи с истечением сроков контракта, либо же по согласованию с руководством.

Ключевых потерь у «Десны», при всем уважении к остальным ушедшим, оказалось восемь:

- Владислав Огиря, 31 год, опорный полузащитник: ключевой футболист «Десны», который в УПЛ-2020/21 провел наибольшее количество игрового времени в составе команды. После ухода из стана «северян» подписал контракт с перволиговым «Полесьем», где ныне и играет под руководством Юрия Калитвинцева;

- Евгений Паст, 33 года, вратарь: опытный Паст был ключевым стражем ворот черниговской команды в последние три года. Проявлял себя хорошо, по причине чего пользовался доверием Рябоконя, однако летом принял приглашение от «Днепра-1»;

- Ефим Конопля, 21 год, правый защитник: чемпион мира 2019 года в составе юношеской сборной Украины Ефим Конопля провел в «Десне» два сезона на правах аренды из «Шахтера». Сумел показать значительный прогресс, став третьим игроком «северян» по числу проведенного на поле игрового времени в сезоне-2020/21. Нынешним летом Конопля вернулся в «Шахтер», где Роберто Де Дзерби оставил его для ротации в первой команде;

- Йоонас Тамм, 29 лет, центральный защитник: этого рослого центрбека «Десна» сумела отыскать в родной для футболиста Эстонии. Поначалу Тамм немало ошибался, но со временем стал одним из ключевых футболистов первой команды, а потому его летний уход в «Ворсклу» стал однозначным ослаблением «северян»;

- Алексей Гуцуляк, 23 года, левый защитник/полузащитник: универсальный игрок, который мог закрыть едва ли не любую позицию на поле, и почти везде являлся невероятно эффективным. В минувшем розыгрыше УПЛ Гуцуляк стал шестым в «Десне» по проведенному на поле игровому времени, однако стал абсолютным лидером команды по числу выполненных результативных передач (7). Нынешний сезон начал в составе «северян», однако недавно покинул клуб, перебравшись за 500 тысяч евро в «Днепр-1». Эта сделка стала пока единственной, за которую «Десна» летом смогла выручить деньги;

- Андрей Мостовой, 33 года, левый защитник: Мостовой пять лет карьеры отдал выступлениям за «Десну», и было понятно, что клубу из Чернигова стоит искать подмену для опытного фулбека. Поэтому летний уход Андрея в «Кривбасс» выглядит вполне логичным решением для всех сторон этой сделки;

- Андрей Гитченко, 36 лет, центральный защитник: несмотря на солидный возраст, Гитченко был важным игроком первой команды для «Десны», и прекрасно показывал себя на уровне УПЛ, где в сезоне-2020/21 стал пятым по количеству заблокированных ударов (17). Летом клуб и футболист приняли решение не продлевать контракт, и ныне Андрей, как и Огиря, выступает в Первой лиге за «Полесье» Юрия Калитвинцева;

- Максим Имереков, 30 лет, центральный защитник: провел в «Десне» три последних сезона, став также одним из тех, кто воплощал в жизнь постулат о качественной линии обороны черниговской команды. Летом на правах свободного агента перешел в «Зарю», с которой подписал договор на один год.

Приобретения и тренерские решения

Лишившись такого большого количества футболистов, основная часть из которых играли важнейшую роль в первой команде, «Десна» прогнозируемо была списана большинством аналитиков и болельщиков из числа реальных претендентов на еврокубки по итогам сезона-2021/22. Более того, речь шла о том, как бы «северянам» сберечь место в УПЛ, а не бороться в верхней части турнирной таблицы.

Но в самом клубе уход большинства футболистов основы назвали плановым решением – мол, произошло логичное обновление коллектива, который не выполнил поставленных задач, а потому нуждался в определенной встряске. Однако сперва, кроме слов, ничего больше в вопросах комплектации «Десны» не было, но затем «северяне» действительно начали работать на рынке, подписывая новичков на целый ряд позиций, ставших проблемными после массового исхода игроков.

Первой ласточкой, по сути, стало продление контракта с воспитанником академии «Шахтера» Егором Картушовым, который выступает за «Десну» с осени 2012 года и прошел с командой путь от Второй лиги до Премьер-лиги. Затем были подписаны 22-летний чемпион мира 2019 года среди юношеских команд Александр Сафронов, 26-летний Тарас Завийский, 25-летний Евгений Цымбалюк, 33-летний Евгений Селин. Они действительно частично помогли Рябоконю заменить ушедших футболистов, но также важно отмечать, что в «Десне» остались и другие прежние лидеры команды – это, прежде всего, Владислав Калитвинцев и Андрей Тотовицкий.

ФК Десна. Андрей Тотовицкий

Судя по тому, что команда Рябоконя показала на старте сезона, когда добыла неожиданные четыре победы в четырех матчах и набрала максимум очков (12), являясь к настоящему моменту единоличным лидером турнирной таблицы УПЛ, серьезных кадровых проблем у нее уже нет. Однозначно не хватает глубины состава, а также есть определенные вопросы к центральной оси обороны, где пока, как кажется, вынужденно играют Селин и Сафронов, которым более привычно действовать на флангах, но и здесь «северяне» находятся на пути к решению проблемы. В частности, уже не первый день активно обсуждается готовящийся трансфер в «Десну» 34-летнего экс-центрбека сборной Украины Евгения Хачериди.

Буквально перед игрой с «Динамо» в пятом туре, которая станет центральной в рамках игрового дня, «Десна» осуществила еще один любопытный трансфер. Игроком «северян» на ближайший год на условиях аренды стал универсал из «Шахтера» Сергей Болбат, способный сыграть как на правом, так и на левом фланге, причем как в обороне, так и в атаке.

Также пока обращает на себя внимание другое тренерское решение Александра Рябоконя – все четыре стартовых тура на позиции левого защитника отыграл Егор Картушов. В матче против «Черноморца» он даже отличился результативной передачей, а в целом радует наставников достойными показателями выигранных единоборств (рост с 51% в минувшем сезоне до 69% в нынешнем). Причем практически в каждой игре Картушов, ориентированный на атаку, выполняет по нескольку ключевых передач, что значительно оживляет игру «Десны» впереди.

Эффективность пока радует

Вопреки всем негативным прогнозам, пока эффективность игры «Десны» исключительно радует поклонников этой команды. В нынешнем сезоне в атаке «северяне» выжимают даже больше, чем создают (9 забитых мячей при 6,05xG), а в обороне пропускают меньше, чем могли бы (2 пропущенных мяча при 3,01xGA). По обоим этим показателям нынешняя «Десна» выглядит лучше привычных лидеров УПЛ «Динамо» и «Шахтера», у которых реальные показатели забитых и пропущенных мячей практически сопоставимы с расчетными.

Важно, что «Десне» за счет летней кадровой работы удалось несколько омолодить основной состав (нечто подобное в АПЛ проделал в текущее окно «Кристал Пэлас»). Если в двух последних сезонах «северяне» были самой опытной командой турнира (средний возраст игроков: 29,9 – в сезоне-2019/20 и 28,1 – в сезоне-2020/21), то сейчас они третьи в этом компоненте (27,7 лет) после «Вереса» и «Ингульца». Что правда, Рябоконь по-прежнему предпочитает делать ставку на футболистов с опытом, хотя ныне в команде куда больше тех, кто находится ближе к «золотому периоду» карьеры, чем к ее завершению.

ФК Десна. Денис Безбородько в четырех стартовых матчах забил четыре мяча

Несмотря на все пертурбации, «Десна» все так же хороша в целом ряду статистических показателей. Например, черниговская команда ныне является третьей в УПЛ по числу нанесенных ударов (57), второй – по навесам (88), четвертой – по обводкам (127), касаниям в штрафной соперника (97) и интенсивности прессинга (PPDA – 8,86).

Еще одной очень важной цифрой в аспекте игровой концепции нынешней «Десны» является ее лидерство по ключевым передачам. Игроки «северян» в четырех турах выполнили 23 таких паса, что больше, чем у «Зари» (18), «Шахтера» (16) и «Динамо» (16). Причем лидером в стане «Десны» по ключевым передачам ныне является Картушов (7), которого смена позиции, очевидно, воодушевила на новые свершения. А вот прежние мэтры «северян» в этом вопросе – Калитвинцев и Тотовицкий – пока имеют на своем счету 3 и 1 ключевые передачи, соответственно, а потому можно лишь представить, каким может быть креативный потенциал этой команды Рябоконя, если все ее «мозговые центры» сумеют заиграть одновременно в полную силу.

К слову, о Тотовицком. Еще в середине июля появилась информация о том, что у «Десны» есть предложения по этому игроку, равно как и по Филиппу Будковскому. И вот здесь, кажется, руководству «северян» очень важно не перегнуть палку, если перед клубом действительно будут ставиться серьезные задачи. Если вслед за Гуцуляком будет продан еще и Тотовицкий (уход Будковского как раз может принести экономическую пользу «Десне» без явного кадрового вреда, особенно учитывая разыгравшегося на старте сезона Безбородько), то Рябоконю однозначно потребуется равнозначная замена, найти которую на рынке УПЛ будет очень непросто, а то и вовсе невозможно в нынешних реалиях. Поэтому именно вопрос ближайшего будущего Тотовицкого и должен показать, насколько амбициозным и понимающим процессы является руководство «Десны», и сможет ли командой быть продолжена удачная серия результатов на старте, или же она останется лишь яркой вспышкой на фоне определенной пробуксовки конкурентов…