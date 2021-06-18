Что будет с Десной? Долги и странная ситуация в клубе

По инфорамции ТаТоТаке, руководство «Десны» пока ничего не сообщает ни тренерскому штабу, ни игрокам команды о сезоне 2021/22.

При этом клуб не подписал ни одного нового игрока, но потерял ряд свободных агентов. Ушли Максим Имереков, Йоонас Тамм, Андрей Мостовой, Павел Полегенько, а также ряд арендованных футболистов.

Ранее сообщалось, что сборы «Десна» планирует провести в Украине, но никакой определенности по поводу дальнейшей судьбы команды пока нет.

Кроме того, есть информация о долгах по зарплате за 4 месяца.