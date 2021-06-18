Что будет с Десной? Долги и странная ситуация в клубе

Клуб проводит очень тихое лето

  • 18.06.2021 14:51
  • 2971 просмотр
  • 4 комментария
Что будет с Десной? Долги и странная ситуация в клубе
© facebook.com/desnafc

По инфорамции ТаТоТаке, руководство «Десны» пока ничего не сообщает ни тренерскому штабу, ни игрокам команды о сезоне 2021/22.

При этом клуб не подписал ни одного нового игрока, но потерял ряд свободных агентов. Ушли Максим Имереков, Йоонас Тамм, Андрей Мостовой, Павел Полегенько, а также ряд арендованных футболистов.

Ранее сообщалось, что сборы «Десна» планирует провести в Украине, но никакой определенности по поводу дальнейшей судьбы команды пока нет.

Кроме того, есть информация о долгах по зарплате за 4 месяца.

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Источник — ТаТоТаке

(11 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 18.06.2021 15:34
    +3
    OKs100, 18.06.2021 15:17
    Ещё один олигарх наигрался в футбол. Иногда жалеешь, когда команда выходит из Пердива в УПЛ, это означает, что в любой момент клуб могут ликвидировать, а в Пердиве он бы играл десятилетия.
    Виновата федерация.Они розвели такой бардак.Что бы уберечь от розвала команды всего один шаг.Финансовая отчётность о счёте в банке на финасирование команды в полном обьёме на 1 год вперёд.И так каждый год.
    Плюс категорически не допуск команд без стадионов.Сначала инфраструктура потом команда и цели.И тогда будет порядок.А так каким образом команды допускают к аттестации на сезон с долгами и без финансирования?2 месяца долгов сразу владельца на ковёр и снимать очки и штрафовать.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 18.06.2021 15:32
    -1
    Burevestnik, 18.06.2021 15:17
    если есть долги - почему молчат футболисты?
    или боятся они чего-то?
    Не хочу сливать информацию по конкретной команде, но там дела еще хуже- зарплату и премиальные футболисты не получали с декабря прошлого года! Но тоже молчат, надеются и верят в то, что деньги им когда -то вернут, а поднимать крик или судиться - себе дороже, ведь в контрактах прописана МИНИМАЛКА!
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    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 18.06.2021 15:17
    +2
    если есть долги - почему молчат футболисты?
    или боятся они чего-то?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.06.2021 15:17
    +2
    Ещё один олигарх наигрался в футбол. Иногда жалеешь, когда команда выходит из Пердива в УПЛ, это означает, что в любой момент клуб могут ликвидировать, а в Пердиве он бы играл десятилетия.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 18.06.2021 15:34
    +3
    OKs100, 18.06.2021 15:17
    Ещё один олигарх наигрался в футбол. Иногда жалеешь, когда команда выходит из Пердива в УПЛ, это означает, что в любой момент клуб могут ликвидировать, а в Пердиве он бы играл десятилетия.
    Виновата федерация.Они розвели такой бардак.Что бы уберечь от розвала команды всего один шаг.Финансовая отчётность о счёте в банке на финасирование команды в полном обьёме на 1 год вперёд.И так каждый год.
    Плюс категорически не допуск команд без стадионов.Сначала инфраструктура потом команда и цели.И тогда будет порядок.А так каким образом команды допускают к аттестации на сезон с долгами и без финансирования?2 месяца долгов сразу владельца на ковёр и снимать очки и штрафовать.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 18.06.2021 15:17
    +2
    если есть долги - почему молчат футболисты?
    или боятся они чего-то?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 18.06.2021 15:17
    +2
    Ещё один олигарх наигрался в футбол. Иногда жалеешь, когда команда выходит из Пердива в УПЛ, это означает, что в любой момент клуб могут ликвидировать, а в Пердиве он бы играл десятилетия.
    Ссылка
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