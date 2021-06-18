Что будет с Десной? Долги и странная ситуация в клубе

По инфорамции ТаТоТаке, руководство «Десны» пока ничего не сообщает ни тренерскому штабу, ни игрокам команды о сезоне 2021/22.
При этом клуб не подписал ни одного нового игрока, но потерял ряд свободных агентов. Ушли Максим Имереков, Йоонас Тамм, Андрей Мостовой, Павел Полегенько, а также ряд арендованных футболистов.
Ранее сообщалось, что сборы «Десна» планирует провести в Украине, но никакой определенности по поводу дальнейшей судьбы команды пока нет.
Кроме того, есть информация о долгах по зарплате за 4 месяца.
Источник — ТаТоТаке
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Плюс категорически не допуск команд без стадионов.Сначала инфраструктура потом команда и цели.И тогда будет порядок.А так каким образом команды допускают к аттестации на сезон с долгами и без финансирования?2 месяца долгов сразу владельца на ковёр и снимать очки и штрафовать.
или боятся они чего-то?
или боятся они чего-то?
Плюс категорически не допуск команд без стадионов.Сначала инфраструктура потом команда и цели.И тогда будет порядок.А так каким образом команды допускают к аттестации на сезон с долгами и без финансирования?2 месяца долгов сразу владельца на ковёр и снимать очки и штрафовать.
или боятся они чего-то?
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