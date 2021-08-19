Источник: Хачериди подпишет контракт с Десной

34-летний украинский центральный защитник Евгений Хачериди подпишет контракт с черниговской «Десной».
«Евгений Хачериди. По нашим данным, годичный контракт с «Десной» будет подписан на этой неделе», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
На протяжении карьеры Хачериди защищал цвета «Олкома», «Металлурга-2», «Волыни», киевского «Динамо», ПАОКа и «Динамо-Брест».
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Источник — Telegram
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