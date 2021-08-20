3-й тур
Брест
2 : 4
ПСЖ
20.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Мбаппе, Ди Мария и другие. ПСЖ уверенно переиграл Брест на выезде

У парижан забили Андер Эррера, Килиан Мбаппе, Идрисса Гейе и Анхель Ди Мария

  • 20.08.2021 23:59
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Мбаппе, Ди Мария и другие. ПСЖ уверенно переиграл Брест на выезде
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 3-м туре Лиги 1 «ПСЖ» уверенно выиграл гостевой поединок у «Бреста» (4:2).

У парижан забивали Андер Эррера, Килиан Мбаппе, Идрисса Гейе и Анхель Ди Мария.

Лига 1. 3-й тур

«Брест» – «ПСЖ» – 2:4

Голы: Онора, 42, Мунье, 85 – Эррера, 23, Мбаппе, 36, Гейе, 73, Ди Мария, 90.

«Брест»: Бизот, Уронен, Шардонне, Пьер-Габриэль (Дюверн, 86), Брассье, Белькебла (Магнетти, 74), Февр, Мбок, Мунье, Онора, Кардона (Ле Дуарон, 74).

«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Диалло, Керер, Хакими, Вейналдум, Эррера, Гейе, Верратти (Дракслер, 73), Икарди (Калимуэндо, 86), Мбаппе (Ди Мария, 80).

Предупреждения: Брассье, 52. Верратти, 53. Мбаппе, 65.

Судья: Ваттеллье.

20 августа. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

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Источник — Sport.ua

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