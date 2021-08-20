Мбаппе, Ди Мария и другие. ПСЖ уверенно переиграл Брест на выезде

В 3-м туре Лиги 1 «ПСЖ» уверенно выиграл гостевой поединок у «Бреста» (4:2).
У парижан забивали Андер Эррера, Килиан Мбаппе, Идрисса Гейе и Анхель Ди Мария.
Лига 1. 3-й тур
«Брест» – «ПСЖ» – 2:4
Голы: Онора, 42, Мунье, 85 – Эррера, 23, Мбаппе, 36, Гейе, 73, Ди Мария, 90.
«Брест»: Бизот, Уронен, Шардонне, Пьер-Габриэль (Дюверн, 86), Брассье, Белькебла (Магнетти, 74), Февр, Мбок, Мунье, Онора, Кардона (Ле Дуарон, 74).
«ПСЖ»: Навас, Кимпембе, Диалло, Керер, Хакими, Вейналдум, Эррера, Гейе, Верратти (Дракслер, 73), Икарди (Калимуэндо, 86), Мбаппе (Ди Мария, 80).
Предупреждения: Брассье, 52. Верратти, 53. Мбаппе, 65.
Судья: Ваттеллье.
20 августа. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
Источник — Sport.ua
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