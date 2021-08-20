Брест – ПСЖ. Мбаппе – в атаке парижан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 августа состоится матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором «Брест» примет «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Матч в прямом эфире можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Брест – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовый состав ПСЖ
События матча
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Франк Онора (Брест).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ПСЖ.
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Источник — Sport.ua
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