3-й тур
Брест
1 : 2
ПСЖ
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Брест – ПСЖ. Мбаппе – в атаке парижан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 августа в 22:00 состоится матч 3-го тура французской Лиги 1

  • 20.08.2021 22:00
  • 1044 просмотра
  • 1 комментарий
Брест – ПСЖ. Мбаппе – в атаке парижан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

20 августа состоится матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором «Брест» примет «ПСЖ». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Матч в прямом эфире можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Брест – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовый состав ПСЖ

События матча
42' ГОЛ ! Мяч забил Франк Онора (Брест).
36' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
23' ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ПСЖ.
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zhyr
    zhyr, 20.08.2021 22:13
    0
    подивився хвилини 3-4....за цей час м"яч ні разу не переходив на половину ПСЖ)))
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