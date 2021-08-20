Без Месси и Неймара. Заявка ПСЖ на матч с Брестом

Звездные форварды матч пропускают

  • 20.08.2021 17:13
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Без Месси и Неймара. Заявка ПСЖ на матч с Брестом
© Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ опубликовал заявку на матч третьего тура Лиги 1 против «Бреста», который состоится сегодня, 20 августа (начало – в 22:00 по Киеву).

Как и прогнозировалось, в заявке не оказалось Лионеля Месси и Неймара, которые продолжают подготовку к сезону после отпуска. Такая же ситуация с Леандро Паредесом, который также получил дополнительный отдых после Копа Америка.

Также в заявке отсутствует травмированный Серхио Рамос. В сравнении с предыдущим матчем против «Страсбурга» (победа 4:2) в заявке появились Джанлуиджи Доннарумма, Марко Верратти, Анхель Ди Мария и Маркиньос.

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