Месси и Неймар пропустят матч против Бреста

Завтра, 20 августа ПСЖ в третьем туре Лиги 1 на выезде сыграет с «Брестом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
По информации французских СМИ, Лионель Месси и Неймар этот матч пропустят. Оба форварда только недавно приступили к полноценным тренировкам и еще не готовы к участию в официальных матчах.
Ранее главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что Килиан Мбаппе останется в команде на нынешний сезон.
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Источник — Le Parisien
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