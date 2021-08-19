Месси и Неймар пропустят матч против Бреста

Завтра, 20 августа ПСЖ в третьем туре Лиги 1 на выезде сыграет с «Брестом». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

По информации французских СМИ, Лионель Месси и Неймар этот матч пропустят. Оба форварда только недавно приступили к полноценным тренировкам и еще не готовы к участию в официальных матчах.

Ранее главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино заявил, что Килиан Мбаппе останется в команде на нынешний сезон.