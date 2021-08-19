Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Мбаппе проведет с нами этот сезон»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино прокомментировал будущее форварда команды Килиана Мбаппе:

«Он усердно работает и полон мотивации. Это наш футболист. В моем понимании он остается и проведет с нами этот сезон. Самое главное, что Килиан сохраняет спокойствие и знает, что должен делать».

Контракт Мбаппе с ПСЖ действует до лета 2022 года. Главным претендентом на игрока является «Реал». Ранее сообщалось о том, что семья Мбаппе купила дом в Мадриде.