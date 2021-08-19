Семья Мбаппе купила дом в Мадриде. Килиан будет играть за Реал?

Семья форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе приобрела себе недвижимость в Мадриде.
Очевидно, французский футболист готовится, чтобы присоединиться к мадридскому «Реалу».
Слухе о переходе Мбаппе в «Реал» стали циркулировать в начале этого лета и усилились после того, как в «ПСЖ» перешел звездный форвард Лионель Месси.
«Реал» может купить Мбаппе либо в текущее межсезонье, либо же дождаться окончания его контракта с парижанами и заполучить футболиста бесплатно следующим летом.
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Источник — Marca
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