Volia TV покажет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов Шахтер – Монако

Матч пройдет 25 августа

  • 20.08.2021 14:40
  • 984 просмотра
  • 6 комментариев
Volia TV покажет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов Шахтер – Монако

Уже 25 августа в Харькове, на стадионе ОСК «Металлист», пройдет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Монако». Именно в этой встрече решится, кто из соперников выступит осенью в групповом этапе самого престижного клубного турнира. После минимальной выездной победы «горнякам» нужно удержать необходимый результат на своем поле, гости же будут идти вперед, чтобы реабилитироваться за домашнее поражение, и ничего кроме победы их не устроит.

Матч обещает быть зрелищным и бескомпромиссным, и если у вас нет возможности попасть в этот день на стадион «Металлист», то стоит заранее позаботиться о качественном просмотре матча. Например, на платформе Volia TV, которая уже много лет дает своим абонентам возможность наслаждаться лучшим футбольным контентом, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и топовые европейские чемпионаты.

 

На данный момент весь футбольный контент собран в пакет PRO Sport (199 грн/мес). Здесь вы найдете спортивный контент на любой вкус. Это до 7 поп-ап-каналов MEGOGO Football при прямых трансляциях, 11 спортивных ТВ-каналов, доступ к архиву матчей – и все это на трех экранах одновременно.

Футбольные трансляции: еврокубки УЕФА – Суперкубок, Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций; чемпионаты Испании, Франции, Бразилии, Англии, Германии, Шотландии и Бельгии. В периоды отсутствия прямых футбольных трансляций вас развлекут каналы Extreme Sports, Fast&Fun Box HD, FightBox HD, Setanta Sports, XSPORT, «Первый автомобильный», Viasat Sport, «Футбол 3», «Рыбалка ТВ», «Трофей» и Shakhtar TV HD, а также архив матчей, в котором можно еще раз насладиться любимыми моментами.

Для более широкой аудитории Volia TV предлагает пакет Premium Pro (299 грн/мес). Тут кроме спортивных трансляций вы получите доступ к 150+ ТВ-каналам, а также к одной из крупнейших онлайн-библиотек в Украине с контентом от ведущих мировых и отечественных студий (Disney, Fox, Parаmount и т. д.). А возможность смотреть этот контент на 3 устройствах одновременно позволит не переживать о том, что ваш ребенок захочет посмотреть мультфильм во время игры любимой команды.

Важно отметить: чтобы наслаждаться онлайн-просмотром футбольных матчей на Volia TV, не обязательно быть абонентом Volia. Любой человек в любой точке Украины, имея доступ к интернету, может зарегистрироваться на сайте https://tv.volia.com/, скачать приложение для мобильного телефона или Smart TV и смотреть футбол, например, на пляже, даче или в дороге.

Подытожим. 25 августа, 22:00, Харьков, ОСК «Металлист», ответный матч плей-офф Лиги чемпионов «Шахтер» – «Монако». Болеем за наших и наслаждаемся качественной трансляцией в высоком разрешении на платформе VoliaTV.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 20.08.2021 16:16
    -1
    Face Control, 20.08.2021 16:08
    Лол, оформил подписку на Матче за 399 р (144 грн) в месяц за ВСЕ топовые турниры и чемпионаты.
    И как оно, приятно платить нелюдям, которые истребляют твоих сограждан?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 20.08.2021 16:08
    -1
    Лол, оформил подписку на Матче за 399 р (144 грн) в месяц за ВСЕ топовые турниры и чемпионаты.
    Ссылка
    Kivals_grozny
    online
    Kivals_grozny, 20.08.2021 16:08
    +1
    cooperchack, 20.08.2021 16:04
    И с каналами футбол
    С каналами Футбол 1/2/3 - вообще пипец!
    Полный шлак!!!
    Показывать (условно) игру Волынь Металлург Запорожье 2012 года, в то время, когда играют квалификацию Лиши Чемпионов Монако-Шахтер - это полный 3,14-здец!
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    Kivals_grozny
    online
    Kivals_grozny, 20.08.2021 16:06
    +1
    Воля в прошлом сезоне показывала все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
    По большому счету - я и подключился к ней из-за этого.
    В этом-же году, при попытке просмотреть матч Монако-Шахтер - сначала затребовало номер Договора и пароль, а потом (о чудо!!!), отказало в просмотре, сообщив, что мне нужно изменить пакет,
    Задолбало прыгать то и дело с платных "раздатчиков" футбольных матчей
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    cooperchack
    cooperchack, 20.08.2021 16:04
    +1
    arnautoff, 20.08.2021 15:40
    Ага, так и будем подписыватся на каждый канал который захочет показать какой-нибудь матч. Вчера на мегого, сегодня -воля, завтра ещё какой-нибудь.Идите вы все лесом! (Вместе с Шахтёром.)
    И с каналами футбол
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    arnautoff
    online
    arnautoff, 20.08.2021 15:40 (изменен)
    +2
    Ага, так и будем подписыватся на каждый канал который захочет показать какой-нибудь матч. Вчера на мегого, сегодня -воля, завтра ещё какой-нибудь.Идите вы все лесом! (Вместе с Шахтёром.)
    Ссылка
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