Volia TV покажет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов Шахтер – Монако

Уже 25 августа в Харькове, на стадионе ОСК «Металлист», пройдет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Монако». Именно в этой встрече решится, кто из соперников выступит осенью в групповом этапе самого престижного клубного турнира. После минимальной выездной победы «горнякам» нужно удержать необходимый результат на своем поле, гости же будут идти вперед, чтобы реабилитироваться за домашнее поражение, и ничего кроме победы их не устроит.

Матч обещает быть зрелищным и бескомпромиссным, и если у вас нет возможности попасть в этот день на стадион «Металлист», то стоит заранее позаботиться о качественном просмотре матча. Например, на платформе Volia TV, которая уже много лет дает своим абонентам возможность наслаждаться лучшим футбольным контентом, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и топовые европейские чемпионаты.

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Подытожим. 25 августа, 22:00, Харьков, ОСК «Металлист», ответный матч плей-офф Лиги чемпионов «Шахтер» – «Монако». Болеем за наших и наслаждаемся качественной трансляцией в высоком разрешении на платформе VoliaTV.