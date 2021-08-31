Сергей ПАЛКИН: «Для Шахтера в матчах с Монако на кону было многое»

Гендиректор «горняков» – о выходе в групповой раунд Лиги чемпионов

  • 31.08.2021 08:51
  • 592 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей ПАЛКИН: «Для Шахтера в матчах с Монако на кону было многое»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

«Я хотел бы поздравить наших болельщиков, поздравить клуб, поздравить президента, футболистов. Для нас, по большому счёту, была игра года и мы её сделали.

Было 4 игры, достаточно длинный путь, мы в групповой стадии Лиги Чемпионов и для нашего клуба, для болельщиков, для футболистов это очень важно.

На кону было многое - инвестиции, которые мы сделали в новых футболистов, тренерский штаб, игру, которую мы проповедуем», - сказал функционер.

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Источник — Футбол 1/2/3

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Комментарии
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    cooperchack
    cooperchack, 31.08.2021 08:58
    +1
    Противная морда
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