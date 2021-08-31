Сергей ПАЛКИН: «Для Шахтера в матчах с Монако на кону было многое»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал выход в групповой турнир Лиги чемпионов.
«Я хотел бы поздравить наших болельщиков, поздравить клуб, поздравить президента, футболистов. Для нас, по большому счёту, была игра года и мы её сделали.
Было 4 игры, достаточно длинный путь, мы в групповой стадии Лиги Чемпионов и для нашего клуба, для болельщиков, для футболистов это очень важно.
На кону было многое - инвестиции, которые мы сделали в новых футболистов, тренерский штаб, игру, которую мы проповедуем», - сказал функционер.
Источник — Футбол 1/2/3
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