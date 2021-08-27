Как Шахтер и Монако вничью сыграли

«Шахтер» вчистую проиграл первый тайм поединка с «Монако», однако сумел переломить ход встречи, которая складывалась не лучшим образом. Гол Марлоса помог перевести встречу в овертайм, в котором благодаря автоголу Агиляра «Шахтер» прошел «монегасков» по сумме двух матчей.
Как это было – смотрите в фоторепортаже Кирилла Дымова.
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Источник — Sport.ua
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