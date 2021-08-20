Россиянка снялась с US Open после серии отказов в американской визе

Анастасия Гасанова не сможет дебютировать на американском Шлеме

  • 20.08.2021 12:20
  • 546 просмотров
  • 2 комментария
Россиянка снялась с US Open после серии отказов в американской визе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Гасанова

Российская теннисистка Анастасия Гасанова сообщила, что снялась с квалификации US Open.
 
Ранее спортсменка сообщала, что никак не может вместе с тренером получить американские визы. 
 
Отметим, что Гасанова могла бы дебютировать на Открытом чемпионата США, ранее она там не играла. 

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 20.08.2021 13:18
    +1
    А нах она нам сдалась?
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
    Александр Науменко, 20.08.2021 13:16
    +1
    Прокажені.
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