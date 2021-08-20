Россиянка снялась с US Open после серии отказов в американской визе

Российская теннисистка Анастасия Гасанова сообщила, что снялась с квалификации US Open.
Ранее спортсменка сообщала, что никак не может вместе с тренером получить американские визы.
Отметим, что Гасанова могла бы дебютировать на Открытом чемпионата США, ранее она там не играла.
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Источник — Instagram
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