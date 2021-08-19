Впервые в истории. На Закарпатье пройдет профессиональный мужской турнир

Впервые в истории Украины профессиональный мужской турнир пройдет на Закарпатье.



С 20 по 26 сентября на кортах теннисного клуба «Роджер», расположенном на территории комплекса отдыха «Пабло» в поселке Вышково, пройдут соревнования ITF WTT М15.



Отметим, что 23 августа начнется женский турнир ITF WTT W15 в Elite Tennis Club в Черноморске. 30 августа там же стартует мужской ITF WTT М15. А 6 сентября в Украину после 15-летнего перерыва вернутся соревнования серии ATP Challenger Tour - Kyiv Open.