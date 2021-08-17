Стаховский заявился на челленджер в Киеве. Будет один игрок топ-100

Украинский теннисист Сергей Стаховский заявился на челленджер Kyiv Open, который пройдет в столице Украины с 6 по 12 сентября.
Лидер украинского тенниса Илья Марченко на этой же игровой неделе заявлен на хардовом "челленджере" в Кассисе (Франция), а третья ракетка Украины Виталий Сачко планирует сыграть на грунтовом турнире в Бане-Луке (Босния и Герцеговина).
На челленджер в Киеве заявлен один игрок топ-100 рейтинга - Стефано Травалья.
В последний раз на территории Украины проходили турниры серии ATP Challenger Tour в 2008 году.
Источник — Большой теннис Украины
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