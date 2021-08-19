Зубков и Харатин сохранили шансы. Янг Бойз обыграл Ференцварош в отборе ЛЧ

18 августа прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Янг Бойз» обыграл Ференцварош (3:2).

У гостей в основе вышли украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин. На 22-й минуте Харатин получил желтую карточку за подножку.

Ответная игра пройдет через неделю. Теперь венгерскому клубу нужно ликвидировать гандикап в один мяч, правило выездного гола не действует.

Лига чемпионов 2021/22

4-й раунд квалификации. Первый матч

Янг Бойз (Швейцария) – Ференцварош (Венгрия) – 3:2

Голы: Мешак, 16, Сьерро, 40, Улисс Гарсия, 65 – Боли, 14, 82.

ГОЛ! 0:1. Боли, 14 мин.

ГОЛ! 1:1. Мешак, 16 мин.

ГОЛ! 2:1. Сьерро, 40 мин.

ГОЛ! 3:1. Улисс Гарсия, 65 мин.

ГОЛ! 3:2. Боли, 82 мин.