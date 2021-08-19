Зубков и Харатин сохранили шансы. Янг Бойз обыграл Ференцварош в отборе ЛЧ

18 августа прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Янг Бойз» обыграл Ференцварош (3:2).
У гостей в основе вышли украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин. На 22-й минуте Харатин получил желтую карточку за подножку.
Ответная игра пройдет через неделю. Теперь венгерскому клубу нужно ликвидировать гандикап в один мяч, правило выездного гола не действует.
Лига чемпионов 2021/22
4-й раунд квалификации. Первый матч
Янг Бойз (Швейцария) – Ференцварош (Венгрия) – 3:2
Голы: Мешак, 16, Сьерро, 40, Улисс Гарсия, 65 – Боли, 14, 82.
ГОЛ! 0:1. Боли, 14 мин.
ГОЛ! 1:1. Мешак, 16 мин.
ГОЛ! 2:1. Сьерро, 40 мин.
ГОЛ! 3:1. Улисс Гарсия, 65 мин.
ГОЛ! 3:2. Боли, 82 мин.
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Франк Боли (Ференцварош).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Улиссес Гарсия (Янг Бойз).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Венсан Сьерро (Янг Бойз).
|25'
|Игрок команды Янг Бойз получает красную карточку.
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Элия Мешак (Янг Бойз).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Франк Боли (Ференцварош).
Источник — Sport.ua
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