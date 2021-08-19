Янг Бойз
3 : 2
Ференцварош
18.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Зубков и Харатин сохранили шансы. Янг Бойз обыграл Ференцварош в отборе ЛЧ

Теперь венгерскому клубу нужно ликвидировать гандикап в один мяч

  • 19.08.2021 00:08
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Зубков и Харатин сохранили шансы. Янг Бойз обыграл Ференцварош в отборе ЛЧ
© ФК Ференцварош. Александр Зубков

18 августа прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором «Янг Бойз» обыграл Ференцварош (3:2).

У гостей в основе вышли украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин. На 22-й минуте Харатин получил желтую карточку за подножку.

Ответная игра пройдет через неделю. Теперь венгерскому клубу нужно ликвидировать гандикап в один мяч, правило выездного гола не действует.

Лига чемпионов 2021/22

4-й раунд квалификации. Первый матч

Янг Бойз (Швейцария) – Ференцварош (Венгрия) – 3:2

Голы: Мешак, 16, Сьерро, 40, Улисс Гарсия, 65 – Боли, 14, 82.

ГОЛ! 0:1. Боли, 14 мин.

ГОЛ! 1:1. Мешак, 16 мин.

ГОЛ! 2:1. Сьерро, 40 мин.

ГОЛ! 3:1. Улисс Гарсия, 65 мин.

ГОЛ! 3:2. Боли, 82 мин.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Франк Боли (Ференцварош).
65' ГОЛ ! Мяч забил Улиссес Гарсия (Янг Бойз).
40' ГОЛ ! Мяч забил Венсан Сьерро (Янг Бойз).
25' Игрок команды Янг Бойз получает красную карточку.
16' ГОЛ ! Мяч забил Элия Мешак (Янг Бойз).
14' ГОЛ ! Мяч забил Франк Боли (Ференцварош).
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Источник — Sport.ua

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