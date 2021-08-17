Янг Бойз
0 : 0
Ференцварош
18.08.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Янг Бойз – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Возьмет ли Штегер планку Сергея Реброва?

  • 17.08.2021 15:21
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Янг Бойз – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
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В среду, 18 августа, в Берне на стадионе «Вандорф» состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют швейцарский «Янг Бойз» и венгерский «Ференцварош». Стартовый свисток шотландского рефери Уильяма Коллама прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Янг Бойз

Подопечные немецкого наставника Давида Вагнера в четвертый раз подряд сумели завоевать чемпионский титул на внутренней арене, однако рейтинг их ассоциации, как и у соперников, не позволяет обладателям «золотых» медалей попасть напрямую на групповой этап Лиги чемпионов. Более того, «желто-черные» были вынуждены стартовать со второго раунда квалификации, и попутно выбивать из розыгрыша «Слован» из Братиславы, а также румынский «ЧФР». Что объединяло эти две дуэли, так это тактика швейцарской команды – дома она неизменно брала верх с тремя забитыми мячами в активе, а вот игры на выезде предпочитала сводить к ничьей.

Такая подход, по всей видимости, у коллектива Вагнера работает только на международной арене, так как «Янг Бойз» из трех стартовых матчей нового сезона национального первенства с трудом смог выжать лишь четыре очка. Команда не побеждала уже почти три недели в чемпионате, но на прошлых выходных сделала первый шаг в Кубке Швейцарии против малоизвестного «Литтау» (4:1).

Ференцварош

Что касается венгерского соперника «Янг Бойз», то тут история в чем-то схожа, так как «фради» также являются действующим чемпионом своей страны, однако были вынуждены начинать свой путь на групповой этап еще глубже по сетке – с первого раунда квалификации. «Приштину» и литовский «Жальгирис» «Ференцварош» будто бы и не заметил, а вот пражская «Славия» в ответной домашней игре была близка к тому, чтобы ответить на гостевое поражение (0:2), но так и не довела начатое на 36-й минуте до логического конца.

В отличии от швейцарцев, погодные условия в Венгрии позволили начать чемпионат лишь в последние дни июля, поэтому команда Петера Штегера фактически была вынуждена выступать на международной арене без регулярной практики в национальном первенстве. Когда же матчи внутренней арены таки начались, то уже на первом сопернике, «Кишварде», которая в прошлом сезоне финишировала пятой, а сейчас со 100% результатом после трех матчей возвышается над конкурентами по турнирной таблице, «зелено-белые» оступились (1:2).

На минувших выходных «Ференцварош» сумел притормозить также порывавшегося в лидеры «Мезьокьовешд» (4:1), благодаря чему мы можем говорить, что и венгерский чемпион постепенно обретает свои кондиции перед определяющей парой матчей в сезоне. Ниже показателей Сергея Реброва австрийский специалист точно не хочет упасть.

Ориентировочные составы

«Янг Бойз»: Фавр – Гарсия, Цезигер, Камара, Хефти – Нгамале, Мартинш, Сиерро, Фасснахт – Сибачо, Элиа.

«Ференцварош»: Дибус – Ммаэ, Ковачевич, Блажич, Ботка – Закариассен, Харатин, Лайдуни – Узуни, Нгуен, Винго.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что швейцарский клуб выглядит фаворитом в этой паре, поэтому домашний матч точно постарается свести к удобному результату, однако при этом вряд ли сохранит ворота «сухими». Нашей ставкой будет позиция – «Янг Бойз» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.23 по линии Parimatch.

18 августа, среда

«Янг Бойз» – «Ференцварош»
Берн. «Ванкдорф». 22:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Уильям Коллам (Глазго, Шотландия)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch  
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Источник — Sport.ua

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