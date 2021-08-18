Янг Бойз
2 : 1
Ференцварош
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Янг Бойз – Ференцварош. Зубков и Харатин в старте. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 18 августа в 22:00 видеотрансляцию матча 4-го раунда отбора ЛЧ

  • 18.08.2021 21:53
  • 783 просмотра
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Янг Бойз – Ференцварош. Зубков и Харатин в старте. Смотреть онлайн. LIVE
© ФК Ференцварош

17 августа состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Янг Бойз» и «Ференцварош». Начало встречи – в 22:00.

Игру можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Янг Бойз – Ференцварош. Зубков и Харатин в старте. Смотреть онлайн. LIVE

 
События матча
40' ГОЛ ! Мяч забил Венсан Сьерро (Янг Бойз).
25' Игрок команды Янг Бойз получает красную карточку.
16' ГОЛ ! Мяч забил Элия Мешак (Янг Бойз).
14' ГОЛ ! Мяч забил Франк Боли (Ференцварош).
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Источник — Sport.ua

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