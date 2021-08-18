17 августа состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Янг Бойз» и «Ференцварош». Начало встречи – в 22:00.
Игру можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
Янг Бойз – Ференцварош. Зубков и Харатин в старте. Смотреть онлайн. LIVE
События матча
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Венсан Сьерро (Янг Бойз).
|25'
|Игрок команды Янг Бойз получает красную карточку.
|16'
|ГОЛ ! Мяч забил Элия Мешак (Янг Бойз).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Франк Боли (Ференцварош).
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Источник — Sport.ua
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