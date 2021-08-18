Эксперт: «А разве можно тянуть за волосы? Это пенальти и удаление Жерсона»

Спорный эпизод произошел на последних минутах матча 4-го тура УПЛ между «Ингульцом» и «Динамо» (1:1).

Максим Ковалев и Жерсон Родригес боролись за мяч в штрафной площадке «Ингульца», защитник петровской команды потянул динамовца за волосы, после чего, лежа на газоне, получил удар ногой от оппонента.

Видеоарбитр Сергей Бойко просматривал момент на повторе, но не дал команду Катерине Монзуль, которая работала в поле, назначить пенальти или удалить игрока «Динамо». Также не предложил Монзуль самостоятельно пересмотреть эпизод. В итоге все завершилось спорным мячом.

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар считает, что это ошибочное решение:

«А разве можно в штрафной тянуть игрока команды-соперницы за волосы? И разрешено ли игроку наносить удар ногой по другому игроку, который лежит на газоне? Монзуль трудно было разобраться в ситуации, ведь она была перекрыта другими игроками. Поэтому вмешался VAR во главе с Сергеем Бойко, который, по моему мнению, объективного решения не принял.

В этой ситуации нужно было назначить пенальти в ворота «Ингульца» и удалить Жерсона Родригеса. Но судья просто продолжила игру. Хотя в целом Монзуль отсудила хорошо, игра не была сложной для арбитража».

ВИДЕО. Спорный эпизод с участием Жерсона Родригеша (смотреть с момента 02:20)