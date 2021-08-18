Эксперт: «А разве можно тянуть за волосы? Это пенальти и удаление Жерсона»

Мирослав Ступар пояснил спорный эпизод из матча «Ингульца» и «Динамо»

  • 18.08.2021 22:55
  • 8546 просмотров
  • 40 комментариев
Эксперт: «А разве можно тянуть за волосы? Это пенальти и удаление Жерсона»
© UA-Football

Спорный эпизод произошел на последних минутах матча 4-го тура УПЛ между «Ингульцом» и «Динамо» (1:1).

Максим Ковалев и Жерсон Родригес боролись за мяч в штрафной площадке «Ингульца», защитник петровской команды потянул динамовца за волосы, после чего, лежа на газоне, получил удар ногой от оппонента.

Видеоарбитр Сергей Бойко просматривал момент на повторе, но не дал команду Катерине Монзуль, которая работала в поле, назначить пенальти или удалить игрока «Динамо». Также не предложил Монзуль самостоятельно пересмотреть эпизод. В итоге все завершилось спорным мячом.

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар считает, что это ошибочное решение:

«А разве можно в штрафной тянуть игрока команды-соперницы за волосы? И разрешено ли игроку наносить удар ногой по другому игроку, который лежит на газоне? Монзуль трудно было разобраться в ситуации, ведь она была перекрыта другими игроками. Поэтому вмешался VAR во главе с Сергеем Бойко, который, по моему мнению, объективного решения не принял.

В этой ситуации нужно было назначить пенальти в ворота «Ингульца» и удалить Жерсона Родригеса. Но судья просто продолжила игру.  Хотя в целом Монзуль отсудила хорошо, игра не была сложной для арбитража».

ВИДЕО. Спорный эпизод с участием Жерсона Родригеша (смотреть с момента 02:20)

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Источник — UA-Football

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    nivava
    nivava, 19.08.2021 00:32 (изменен)
    0
    firstromario, 19.08.2021 00:23
    найвеселіше було слухати Вацка який боявся сказати що 100 процентний пеналь: "ніколи не бачив що б за те що тягнуть за волосся давали пеналь". яка мораль історії? якщо вацко закриє очі реальність зникає? геббельс ТВ в свому дусі.
    А де в правилах написано, що НІЛЬЗЯ ТЯГНУТИ ЗА КОСІЧКУ???
    Ссылка
    firstromario
    firstromario, 19.08.2021 00:23
    +3
    найвеселіше було слухати Вацка який боявся сказати що 100 процентний пеналь: "ніколи не бачив що б за те що тягнуть за волосся давали пеналь". яка мораль історії? якщо вацко закриє очі реальність зникає? геббельс ТВ в свому дусі.
    Ссылка
    Andy_P
    online
    Andy_P, 19.08.2021 00:20
    +3
    Судейство в ПЛУ конченное, что с VAR, что без. Если уж такие моменты не могут разрулить...
    Ссылка
    u6464u
    online
    u6464u, 19.08.2021 00:14
    -1
    100 процентов красная люксембуржцу, если Катя прихваченная киприотами не увидела может КДК вдогонку исправит.
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 19.08.2021 00:13
    -3
    Шапаренко состриг свою волосню - и сразу на человека стал похож, пора и Родригесу привести себя в порядок
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 19.08.2021 00:11
    -3
    Burevestnik, 19.08.2021 00:06
    ну и дурак
    приятно познакомиться с вами
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 19.08.2021 00:07
    +7
    Ну пенальти там явный и красная Родригесу.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 19.08.2021 00:06
    +1
    cucumber, 19.08.2021 00:05
    бабу найди себе, извращенец А Родригеса нужно подстричь, Николай Петрович Павлов таких пуделей лично стриг под ноль
    ну и дурак
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 19.08.2021 00:05
    +3
    Серж N, 18.08.2021 23:32
    Ржавые, все очевидно. На ВАР сидел заряженый ржавым трактором судейка. Ничего нового. Иначе чемпионами этот недоклуб никогда не становился.
    традиция жива...
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    cucumber
    online
    cucumber, 19.08.2021 00:05
    -3
    bullyUA, 19.08.2021 00:01
    Ну, если Родригеса можно тягать за волосы, то таких как ты можно тягать за огурца и фаберже.
    бабу найди себе, извращенец А Родригеса нужно подстричь, Николай Петрович Павлов таких пуделей лично стриг под ноль
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 19.08.2021 00:04
    -5
    Дед шо ты мэлэш
    Ссылка
    Djoni1983
    Djoni1983, 19.08.2021 00:02
    +3
    Павелко тянет на ещё большее дно УПЛ... Там 100% удаление Родригеса и пенальти. Как можно было это на повторе не увидеть???
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 19.08.2021 00:02
    +2
    Face Control, 18.08.2021 23:28
    О, шубный ыксперт на арене. Вы Катьке спасибо скажите, она ранее не поставила куда более очевидный пенальти.
    Ну куда же нам до сыруна. Тут талант нужен наныть что вас на пенали обделяют, да ещё в каждом матче
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    bullyUA
    bullyUA, 19.08.2021 00:01
    +3
    cucumber, 18.08.2021 23:54
    Футбол не балет, футболисты не пудели. Это контактный вид спорта.
    Ну, если Родригеса можно тягать за волосы, то таких как ты можно тягать за огурца и фаберже.
    Ссылка
    GloryUkraine
    GloryUkraine, 19.08.2021 00:01
    0
    Ступар правий на всі 100%, але він мабуть забув, що гру судила продажна Катерина.
    Ссылка
    Archie FireLion
    Archie FireLion, 18.08.2021 23:58
    0
    Сошлись два патлатых)
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.08.2021 23:55
    -5
    Don Sergio, 18.08.2021 23:39
    Бедное Дно, так разорались шо пеналь не дали за волосы, весь успех игры с аутсайдерами у них зависит от судей и пенальти
    Всегда так)
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 18.08.2021 23:54
    -8
    Футбол не балет, футболисты не пудели. Это контактный вид спорта.
    Ссылка
    VaKo
    online
    VaKo, 18.08.2021 23:50
    +10
    В то время Бойко просматривал немецкое порно Айтрах- подземельная
    Ссылка
    Серж N
    online
    Серж N, 18.08.2021 23:42
    +3
    Ржавые как обычно на явный фол против игрока Динамо будет втирать что его нет. Ну на белое черное и наоборот, ничего нового. Они были за Украину, но фоткаются в обнимку с террористами, они за Украину, но футболки в поддержку украинской армии они одевать отказываются, они за Украину, но за любую поддержку украинской армии игроком они будут его пресовать и заставлять удалять пост. Это ржавые принципы.
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