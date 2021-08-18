Исполняющий обязанности Сергея Реброва

Валерий Василенко – о неимоверной легкости бытия УАФ

  • 18.08.2021 20:45
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Исполняющий обязанности Сергея Реброва
© Facebook Андрея Павелко. Александр Петраков и Андрей Павелко (справа)

Когда сказать нечего, как правило, говорят вздор. Или пишут в Фейсбук. Глава УАФ Андрей Павелко решил пойти именно таким путем. Об официальном назначении на должность наставника сборной Украины Александра Петракова наша широкая футбольная общественность узнала с поста Павелко в одной из соцсетей. Ну, и на том спасибо.

Александра Васильевича по-хорошему жаль. Это действительно профессионал до мозга костей, «всемирно известный специалист, который имеет высокий авторитет среди нашей футбольной общественности» - как сказано в фейсбучном первоисточнике. Жаль потому, что «всемирно известных» под мчащийся поезд, как правило, не бросают. Им уготована, опять-таки, как правило, иная участь. Но у нас ведь – многое наоборот. И нас, как и нашего соседа-забулдыгу, умом не понять. Да и по понятиям – уже тоже.

Увы, но после того, как облажались с приглашением Реброва, а об этом стало ясно уже неделю назад, хотя, по «достоверным слухам», и подключили в последний момент для «решения вопроса» людей из высших кабинетов государственной власти (да-да, занимались не только Шаблий с Варгой – те только мутили воду), стало понятно, что хорошей мины при такой игре по определению не видать. Маркевич обиделся и не захотел бы, да и не комильфо кланяться, Михайличенко просто не захотел, а Блохин просто давно памятник. Копать глубже – некогда, да и некому, все ведь на Черепановой горе завязано на одном человеке, и его имя общеизвестно. Поэтому пришлось скрести по ближайшим сусекам.

А там – явно негусто. Право, не назначать же на главную команду страны главного тренера «молодежки», провалившего весьма перспективное направление и почти угробившего недавних чемпионов мира. О, чемпионы мира – у нас же есть тренер – чемпион мира!

Да, он оказался рядом, под рукой. Петраков Александр Васильевич. Даже «там» могут быть стоящие люди. Уговорить 64-летнего мастера, для которого это назначение – возможно, последний шанс, оказалось не так уж и сложно. Хотя действительно, до полночи ждали новостей от Реброва. Кстати, Сергей Станиславович тоже хорош: когда по-настоящему запахло «жаренным», он, вроде бы, «самоустранился». Мол, если что – я согласен, но рвать жилы не собираюсь, договаривайтесь сами.

Не договорились. Поэтому и обратились к услугам чемпиона мира. Который согласился стать исполняющим обязанности Сергея Реброва. Причем даже не удосужились сообщить, на какой срок. Не говоря уже о зарплате. Хотя, конечно же, хочется надеяться, что хоть сейчас Петраков будет получать соизмеримо своей квалификации.


Facebook Андрея Павелко

В принципе, Александра Васильевича я очень понимаю. Даже если не получится. Даже если пойдет не так. Все равно, лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать – и жалеть оставшуюся жизнь. Ничего иного, окромя удачи и здоровья, ему я пожелать не могу. Потому что, по его словам, удар он держать умеет. А это очень много в данной ситуации.

Но вот все равно этот налет «и.о», эта недосказанность и – уж извините – ощущение запасного варианта не дают мне покоя. Не так должен был назначаться этот человек на эту должность. Не так. Да и не этот – тоже. «Як скоро робиться, то сліпе родиться», гласит народная мудрость. Очень бы не хотелось, чтобы мудрость подтвердилась. Потому что Петраков заслуживает на полноценный шанс. А не на функцию временной затычки.

А вот Андрея Васильевича мне совсем не жаль в сложившейся ситуации. Это либо головокружение от успехов. Или просто головокружение. Дать в штангу с Андреем Шевченко, причем сознательно, намеренно, затем не попасть в створ пустых ворот с пары метров – Реброва бы отпустили наверняка, если бы сразу договорились с шейхом, а не тренером, и вот теперь желать Александру Васильевичу «продуктивной работы»…

…Если у Александра Васильевича таки получится – это будет именно его заслуга. Хотя я более чем уверен, что остальные тоже примажутся. Но если, не дай Бог, не получится, это поражение будет иметь одну фамилию. И мы все ее отлично знаем.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    asonassa1983
    online
    asonassa1983, 18.08.2021 21:27 (изменен)
    0
    Петраков - крутая кандидатура, надеюсь, что покажет себя с лучшей стороны. А УАФ - дикий сброд)
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 18.08.2021 21:05
    0
    Если Петраков - это действительно временная кандидатура на год, пока Ребров не освободится (насколько я понял у Реброва контракт на год, а дальше есть возможность разорвать), то что будут делать в УАФ, если Петраков, на зло всем скептикам, возьмет и выведет сборную на ЧМ? Как тогда будет выглядеть уход Петракова и как Ребров будет себя чувствовать в этой ситуации? Или вариант, что у Петракова может получится в УАФ вообще не рассматривают?
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    Алексей Степанов
    Алексей Степанов, 18.08.2021 21:04
    0
    Павелко прохиндей и коррупционер (конечно без суда его так нельзя называть), но самое страшное он профан! Кумовство и так называемое решалово, "работает" до тех пор пока государство не добралось! К сожалению, у руководства государства другие проблемы, чем пользуется данный чиновник и страдает сборная! Если посмотреть "досягнення" Петракова, до Чемпионата Мира среди юношей, то там есть вопросы, и не один! Молодец, хоть и при фарте довел юношескую сборную до титула! Ну, ребров, типичный физруг, с говняным характером!
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