Харьковские футболистки победили в полуфинале квалификации Лиги чемпионов

Решающим в матче с НСА «София» стал второй тайм, в котором «Жилстрой-1» забил четыре мяча

  • 18.08.2021 13:50
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Харьковские футболистки победили в полуфинале квалификации Лиги чемпионов
© ФК Жилстрой-1

Сегодня в Словении начались игры первого рауда квалификации женской Лиги чемпионов по футболу в группе 10. Как мы уже сообщали, согласно нового регламента проведения турнира, сперва в группе проходят два полуфинала, после чего их победители разыграют единственную путевку во второй отборочный этап. 

Действующие чемпионки Украины футболистки харьковского клуба «Жилстрой-1» в первом полуфинале встречались с командой НСА «София» из Болгарии. Подопечные Валентины Котик лучше начали этот поединок и уже на 11-й минуте с передачи Ольги Бойченко счет открыла Юлия Шевчук. После этого украинки имели еще несколько моментов, чтобы забить гол, но неожиданно пропустили в свои ворота. Одна из редких контратак болгарской команды завершилась точным ударом Александровой. 

А вот после перерыва харьковчанки сумели воплотить в забитые мячи большое игровое преимущество. Голевую феерию на 52-й минуте начала Любовь Шматко. Затем в составе «Жилстроя-1» забивали Ольга Овдийчук (62-я минута), Ольга Бойченко (84-я) и Ирина Кочнева (87-я). 

Таким образом, одержав убедительную победу со счетом 5:1 харьковский «Жилстрой-1» вышел в финал группы 10 и теперь в нем встретится с победителем пары «Помурье» (Словения) - РФШ (Латвия). Финальный матч пройдет в субботу 21 августа.

Женская Лига чемпионов по футболу. Первый квалификационый раунд. Группа 10. Полуфинал 

Жилстрой-1 - НСА София - 5:1

 Шевчук (11), Шматко (52), Овдийчук (62), Бойченко (84), Кочнева (87) - Александрова (29)

 Алексанян (57) - Коатес (18)

«Жилстрой-1»: Гамзе Яман, Алексанян, Анаст.Воронина (Петрик, 78), Шматко, Басанская, Хаванская, Шевчук (Анна Воронина, 82), Садикоглу (Кочнева, 71), Апанащенко, Бойченко, Овдийчук. 

НСА «София»: Шаханска, Коатес, И.Димитрова, Я.Иванова, Йорданова (Янева, 80), Костова (Кефалова, 89), И.Найденова, Д.Иванова, Пенкова (Павлова, 89), Желева (Парапунова, 74), Александрова (Недева, 89)

Арбитр: Луиз Томпсон (Северная Ирландия)

Стадион: ШРЦ «Баковцы» (Словения)

ЖИЛСТРОЙ-1 - НСА СОФИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    Trollface
    Trollface, 18.08.2021 14:48
    +2
    Девчонки молодцы! Так держать.
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