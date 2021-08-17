Жилстрой-1 - НСА София. Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов

Чемпионки Украины и Болгарии поборются за выход в финал первого раунда квалификации турнира

  • 17.08.2021 16:15
  • 131 просмотр
  • 1 комментарий
Жилстрой-1 - НСА София. Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов
© ФК Жилстрой-1

В среду 18 августа в Словении пройдут два полуфинальных матча группы 10 первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов. В одном из них сыграют многократные чемпионки Украины футболистки харьковского клуба «Жилстрой-1» и болгарская команда НСА «София», которая также является победителем своего национального первенства. Во второй паре этой группы сыграют «Помурье» (Словения) и «РФШ» (Латвия). 

Жилстрой-1

Харьковчанки уже в десятый раз примут участие в самом престижном европейском женском клубном турнире. Четырежды они выступали в групповом этапе и один раз пробились в 1/16 финала, что на данный момент является для них наивысшим достижением. Последний раз «Жилстрой-1» играл в Лиге чемпионов на групповом этапе в сезоне 2019-2020 годов у себя в Харькове. Тогда хозяева поля заняли второе место, уступив в решающем матче «Минску» 0:2 и не смогли выйти в плей-офф. 

В новом чемпионате Украины, который стартовал в конце июля, подопечные Валентины Котик провели три матча. Два из них выиграли у уманских «Пантер» 15:0 и у «Восхода» из Херсонской области 6:0. А в матче со своим главным конкурентом в борьбе за золотые награды другим харьковским клубом «Жилстрой-2», оставшись в меньшинстве уже на 5-й минуте, проиграли со счетом 1:2.     

НСА София

Футболистки НСА «София» в предыдущем сезоне стали 16-ти кратными чемпионами Болгарии. В 26 матчах они одержали 26 побед и уверенно заняли первое место. Но если у себя дома им равных практически нет, то на европейской арене команда из Софии порадовать своих болельщиков пока не может. 

Еще ни разу чемпион Болгарии не выступал на стадии плей-офф, да и в групповой этап игроки НСА «София» пробивались нечасто. Вот и в минувшем сезоне во втором отборочном раунде болгарская команда проиграла «Спартаку» из Сербии 0:7 и в дальнейшем осталась за бортом турнира. 

Формула проведения женской Лиги чемпионов

В нынешнем сезоне формула проведения женской Лиги чемпионов выглядит так. В первом раунде квалификации все клубы разделены на две части. Одна из них называется «Путь чемпионов». Здесь собраны 43 команды (в том числе и «Жилстрой-1), которые являются чемпионами своих стран с рейтингом от 8 места и ниже. Они создали 11 групп - десять по 4 команд и еще в одной группе 3 команды. Сперва в этих группах проводятся полуфиналы, а затем победили в финале разыгрывают единственную путевку во второй этап. 

На втором этапе к 11 победителям групп присоединятся еще три команды с прямыми путевками и далее по системе плей-офф будут определены 7 участников группового турнира. 

Другая часть команд первого отборочного этапа получила название «Путь представителей лиг». Здесь выступят 16 команд, занявших вторые и третьи места в национальных чемпионатах с самыми высокими рейтингами. Они разделены на 4 группы по 4 команды. По аналогичной схеме состоятся полуфиналы и финалы, а победители групп выходят во второй раунд. Там их уже ждут обладатели шести прямых путевок. И по результатам плей-офф будут названы 5 участников группового этапа. 

Уже в основном раунде к 12 победителям второго этапа присоединятся 12 лучших женских клубов Европы, которые являются чемпионами и серебряными призерами по рейтингу с 1 по 6 места с прямыми путевками. Они создадут 6 групп по 4 команды. 

Затем пройдут матчи 1/4 финала, полуфиналы и финал, в котором определиться победитель Лиги чемпионов сезона 2021-2022 годов.     

Статистика встреч

В женской Лиге чемпионов представители Украины и Болгарии еще не встречались.  

17 августа, среда

«Жилстрой-1» – НСА «София»
Словения. ШРЦ «Баковцы». 12.00 
ЖИЛСТРОЙ-1 - НСА СОФИЯ. ОНЛАЙН_ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Луиз Томпсон (Северная Ирландия)
Прогноз Sport.ua — 2:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    MaxUa
    MaxUa, 17.08.2021 16:27
    0
    Женский футбол также интересен, как хоккей с бананом вместо шайбы, но молодцы, что держите в курсе.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности