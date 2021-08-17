Жилстрой-1 - НСА София. Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов

В среду 18 августа в Словении пройдут два полуфинальных матча группы 10 первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов. В одном из них сыграют многократные чемпионки Украины футболистки харьковского клуба «Жилстрой-1» и болгарская команда НСА «София», которая также является победителем своего национального первенства. Во второй паре этой группы сыграют «Помурье» (Словения) и «РФШ» (Латвия).

Жилстрой-1

Харьковчанки уже в десятый раз примут участие в самом престижном европейском женском клубном турнире. Четырежды они выступали в групповом этапе и один раз пробились в 1/16 финала, что на данный момент является для них наивысшим достижением. Последний раз «Жилстрой-1» играл в Лиге чемпионов на групповом этапе в сезоне 2019-2020 годов у себя в Харькове. Тогда хозяева поля заняли второе место, уступив в решающем матче «Минску» 0:2 и не смогли выйти в плей-офф.

В новом чемпионате Украины, который стартовал в конце июля, подопечные Валентины Котик провели три матча. Два из них выиграли у уманских «Пантер» 15:0 и у «Восхода» из Херсонской области 6:0. А в матче со своим главным конкурентом в борьбе за золотые награды другим харьковским клубом «Жилстрой-2», оставшись в меньшинстве уже на 5-й минуте, проиграли со счетом 1:2.

НСА София

Футболистки НСА «София» в предыдущем сезоне стали 16-ти кратными чемпионами Болгарии. В 26 матчах они одержали 26 побед и уверенно заняли первое место. Но если у себя дома им равных практически нет, то на европейской арене команда из Софии порадовать своих болельщиков пока не может.

Еще ни разу чемпион Болгарии не выступал на стадии плей-офф, да и в групповой этап игроки НСА «София» пробивались нечасто. Вот и в минувшем сезоне во втором отборочном раунде болгарская команда проиграла «Спартаку» из Сербии 0:7 и в дальнейшем осталась за бортом турнира.

Формула проведения женской Лиги чемпионов

В нынешнем сезоне формула проведения женской Лиги чемпионов выглядит так. В первом раунде квалификации все клубы разделены на две части. Одна из них называется «Путь чемпионов». Здесь собраны 43 команды (в том числе и «Жилстрой-1), которые являются чемпионами своих стран с рейтингом от 8 места и ниже. Они создали 11 групп - десять по 4 команд и еще в одной группе 3 команды. Сперва в этих группах проводятся полуфиналы, а затем победили в финале разыгрывают единственную путевку во второй этап.

На втором этапе к 11 победителям групп присоединятся еще три команды с прямыми путевками и далее по системе плей-офф будут определены 7 участников группового турнира.

Другая часть команд первого отборочного этапа получила название «Путь представителей лиг». Здесь выступят 16 команд, занявших вторые и третьи места в национальных чемпионатах с самыми высокими рейтингами. Они разделены на 4 группы по 4 команды. По аналогичной схеме состоятся полуфиналы и финалы, а победители групп выходят во второй раунд. Там их уже ждут обладатели шести прямых путевок. И по результатам плей-офф будут названы 5 участников группового этапа.

Уже в основном раунде к 12 победителям второго этапа присоединятся 12 лучших женских клубов Европы, которые являются чемпионами и серебряными призерами по рейтингу с 1 по 6 места с прямыми путевками. Они создадут 6 групп по 4 команды.

Затем пройдут матчи 1/4 финала, полуфиналы и финал, в котором определиться победитель Лиги чемпионов сезона 2021-2022 годов.

Статистика встреч

В женской Лиге чемпионов представители Украины и Болгарии еще не встречались.

17 августа, среда