Жилстрой-1 - НСА София. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией матча первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов

  • 17.08.2021 10:00
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Жилстрой-1 - НСА София. Текстовая трансляция матча
© ФК Жилстрой-1

В среду 18 августа в Словении состоится матч первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов по футболу, в котором сыграют многократный чемпион Украины харьковский «Жилстрой-1» и клуб из Болгарии НСА «София»

Это будет полуфинальный поединок группы 10, а его победитель выйдет в финал, чтобы побороться за единственную путевку во второй раунд квалификации. Харьковчанки уже имеют опыт выступления в женской Лиге чемпионов. Они несколько раз играли на групповой стадии турнира и их наивысшим достижением является выход в 1/16 финала. Что касается их соперниц, то НСА «София» также является самой титулованной командой своей страны, однако на евроарене далее группового этапа еще ни разу не проходила. До нынешнего сезона украинские и болгарские клубы в женской Лиге чемпионов еще не встречались.     

Начало матча «Жилстрой-1» - НСА «София» в 12.00 по киевскому времени. 

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка. 

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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