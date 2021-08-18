Таблица коэффициентов УЕФА. Бешеная погоня за Австрией продолжается

«Шахтер» выиграл матч квалификации ЛЧ, но и «Зальцбург» одержал победу

  • 18.08.2021 07:45
  • 5151 просмотр
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Таблица коэффициентов УЕФА. Бешеная погоня за Австрией продолжается
© УЕФА

​Sport.ua изучает таблицу коэффициентов УЕФА после матчей Лиги чемпионов, сыгранных 17 августа.

Украина продолжает погоню за Австрией за место в топ-10. Это важно, потому что 10-я позиция позволит стране выставить чемпиона напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов сезона 2023/24.

У Австрии есть одна потеря («Аустрия»), и у них в игре 4 клуба из 5. А вот Украина уже потеряла две команды («Ворсклу» и «Колос»). Оставшаяся в игре тройка вынуждена работать за пятерых.

Донецкий «Шахтер» справляется успешно: «горняки» на выезде обыграли «Монако» (1:0). Победа в двухматчевом противостоянии даст путевку в групповой раунд Лиги чемпионов и хорошие бонусы в копилку страны, а проигравшая команда выступит в основном этапе Лиги Европы.

Киевское «Динамо» как чемпион Украины напрямую попало в групповой раунд Лиги чемпионов. Луганская «Заря» поборется в Q4 Лиги Европы против «Рапида» из Вены за выход в групповой раунд ЛЕ, а если проиграет – то будет играть в группе Лиги конференций.

В активе Украины – 4 бонусных очка «Динамо» за участие в группе ЛЧ, 3 балла «Шахтера» за три победы в отборе ЛЧ, 1 очко «Колоса» и 0.5 пункта «Ворсклы» за квалификацию ЛК. Если 8.5 поделить на 5 клубов, то результат страны в текущем сезоне = 1.700.

Украина осталась на 11-й позиции (29.300), проигрывая совсем немного в борьбе за топ-10 Австрии (29.550). Как назло, «Ред Булл Зальцбург» вырвал победу у датского «Брондбю» (2:1) на последних минутах матча и не позволил Украине сократить отставание до минимума.

В четверг, 19 августа слово за «Зарей», а у главных соперников в этот день матчи проведут аж три команды: «Штурм» и «Рапид» в Лиге Европы, а также ЛАСК в Лиге конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА 2022

(влияет на распределение путевок в сезоне 2023/24)

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Николай Степанюк, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    victorpolo
    victorpolo, 18.08.2021 08:22
    0
    думаю, завтра отрыв от Австрии только увеличится...
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